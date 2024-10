Mancini a nervi scoperti: litiga con i tifosi dopo l’ennesimo passo falso con l’Arabia Saudita

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Non c'è pace per Roberto Mancini sulla panchina dell'Arabia Saudita, con il ct italiano preso di mira tra più fronti. Una situazione delicata e tesissima che ha messo di fronte il tecnico con la stampa nazionale e i tifosi spazientiti dai risultati negativi in campo. Malgrado la difesa ad oltranza da parte della Federcalcio saudita che ha recentemente espresso solidarietà a Mancini, confermando la propria scelta di averlo come commissario, l'ultima goccia è stato il pareggio a reti inviolate contro il Bahrain: alla fine del match il pubblico lo ha criticato e lo jesino ha risposto con un plateale gesto di stizza.

Mancini perde la calma mentre esce dal campo dopo Arabia Saudita-Bahrain

Roberto Mancini sulla panchina dell'Arabia Saudita non conosce momenti di pace: la nazionale non trova i risultati che tutti vorrebbero e martedì sera è incappato in un altro risultato deludente davanti al proprio pubblico: 0-0 contro il Bahrain, in una partita in cui Al-Dawsari ha anche fallito il rigore del possibile vantaggio. Così, al triplice fischio è cominciata la contestazione dei tifosi sauditi che hanno preso di mira l'allenatore mentre usciva dal terreno di gioco. Di fronte agli insulti e alle grida del pubblico, a bordo campo, Mancini non è rimasto impassibile, polemizzando con alcuni tifosi, con un gesto plateale di disappunto con cui ha mandato al diavolo i contestatori.

Le parole del ct nel post gara: "Se sbagliamo un rigore a partita, questo è il problema…"

Un clima torrido attorno a Roberto Mancini che nel post gara non si è tirato comunque indietro alle domande dei giornalisti arabi che lo hanno incalzato con la classica domanda: cosa non sta andando nella Nazionale? "Non lo so, no lo so…" ha detto un infastidito ct che pur vedendo giocare bene la squadra, che costruisce occasioni e gioco – confermate anche dalle tabelle che lo stesso ct ha mostrato nella conferenza stampa pre partita – non riesce a vincere: "Il problema? Il problema è solo uno che se non segniamo non vinciamo… e poi se ad ogni partita finisce che sbagliamo un rigore, tutto diventa ancora più difficile. Come risolverlo? Non lo so" ha concluso il ct riferendosi al penalty sbagliato nell'1-1 contro l'Indonesia che è costato altri 2 punti.

La situazione dell'Arabia Saudita nel girone qualificazione ai Mondiali

Nel Girone C del gruppo asiatico per la Qualificazione ai Mondiali 2026 la situazione dell'Arabia Saudita in classifica si sta facendo pesante: quattro partite disputate, una sola vittoria, due pareggi e una sconfitta. Troppo poco per una Nazionale che punta direttamente alla fase finale del torneo iridato, soprattutto contro avversarie ritenute decisamente più che abbordabili. Tolto il Giappone capolista che sta cavalcando il primo posto in solitaria, la nazionale saudita ha pareggiato con Indonesia e Bahrain e vinto solamente contro la Cina.