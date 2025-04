video suggerito

Lewis Hamilton: “Non trovo il feeling con la Ferrari”. In Arabia Saudita un’altra delusione Il trend per Lewis Hamilton non cambia. Le Qualifiche le ha terminate al settimo posto. Hamilton ha fatto una ferocia e pungente disamina precisa: “Alla fine il settimo poto è un buon risultato”. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tutto sommato non è andata male. Certo la Ferrari non può sorridere per un quarto e un settimo posto nelle Qualifiche, ma poteva andare peggio. Basta considerare che Norris partirà decimo a causa di un errore che lo ha portato a muro. Leclerc quarto ha fatto ancora meglio di Lewis Hamilton, che pure a parole fa capire di essere molto scoraggiato. Lewis ha chiuso settimo nelle Qualifiche dell'Arabia Saudita.

La disarmante disamina di Leclerc

Leclerc voleva lottare con Russell, alla fine gli partire al fianco. Dopo le Qualifiche il monegasco non ha usato giri di parole per descrivere il momento della Rossa di Maranello: "Non sono soddisfatto del 4°posto, ma sono contento di come ho guidato e del fatto che ho compreso come estrarre il potenziale della vettura. Purtroppo questo è il massimo che possiamo ottenere". Il massimo che può ottenere equivale a un quarto posto, che è pesante se lo si rapporta con il settimo di Lewis Hamilton, che non riesce a ingranare.

Le difficoltà di Hamilton con la Ferrari

A Jeedah l'inglese è stato in grande difficoltà e il settimo posto finale, alle spalle pure di Carlos Sainz (ex, ora alla Williams), è quasi un buon risultato. Hamilton, l'uomo con più pole di sempre nella storia della Formula 1, si accontenta del suo risultato e soprattutto, nel post, ha usato parole di una sincerità disarmante: "È stata una qualifica complicata come sempre. Questo weekend non sono stato da nessuna parte, non sono neanche riuscito a crescere tanto di sessione in sessione, però sono grato di essere entrato nel Q3, visto il livello. L’ultimo giro non è stato spettacolare, ma dei miglioramenti li stiamo facendo".

Poi ha aggiunto, appena con un filo di voce: "Dovevo fare un giro migliore. Ho ancora del lavoro da fare per cercare di trovare il feeling giusto con questa vettura.Potrei essere così bloccato nel mio stile di guida che non cambierà mai. Ma dietro le quinte lavoro, non potrei impegnarmi di più".