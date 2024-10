video suggerito

Mancini mostra due fogli in conferenza per difendere l’Arabia Saudita: è la sua rivincita Alla fine dell’ultima conferenza stampa Mancini ha distribuito a tutti le statistiche di Arabia Saudita-Giappone: difende la nazionale dalle accuse dei tifosi scontenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Roberto Mancini non sta vivendo momenti facili sulla panchina dell'Arabia Saudita, presa di mira dopo la sconfitta contro il Giappone. Le reazioni dei tifosi sono state forti e alcuni hanno anche abbandonato lo stadio prima della fine dell'incontro, un gesto che non è piaciuto per niente al commissario tecnico: l'italiano è apparso provato e anche infastidito da alcune domande dei giornalisti e per questo ha voluto difendere il suo lavoro con ogni mezzo possibile.

Alla fine della conferenza stampa prima della partita contro il Bahrein ha distribuito a tutti i presenti due fogli, fra la sorpresa generale dei cronisti che non si aspettavano questo gesto. Si tratta delle statistiche registrate dalla nazionale nell'ultima partita, oggetto di feroci critiche verso i giocatori e l'allenatore stesso che ritiene invece di aver giocato un'ottima gara nonostante il risultato negativo.

Mancini si difende mostrando le statistiche dell'Arabia Saudita

Anziché esprimerlo a parole il commissario tecnico ha deciso di mettere tutto nero su bianco per portare acqua al suo mulino. Mancini è arrabbiato per la reazione dei tifosi dell'Arabia Saudita e crede che dietro la sconfitta ci sia stata una prestazione consistente e incoraggiante per il futuro. Per questo al termine delle domande ha distribuito ai giornalisti presenti in sala stampa due fogli, contenenti le statistiche dettagliate della sfida contro il Giappone.

Dai numeri si vede che la sua nazionale prevale per tiri totali, calci d'angolo, possesso palla, percentuale di duelli vinti in difesa oltre che nelle azioni offensive. Un perfetto riassunto di tutto ciò che avrebbe voluto dire per scagionarsi dalle accuse mostrando i dati reali della partita. Di sicuro non basterà questo a placare gli animi attorno alla nazionale saudita che dovrà lottare per rientrare nei primi due posti del girone di qualificazione e staccare il pass per i prossimi Mondiali senza passare dalla porta di servizio.