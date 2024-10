I tifosi dell’Arabia furiosi con Mancini dopo il ko col Giappone: ora vogliono il suo licenziamento

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Diversi tifosi dell'Arabia sull'account X della Nazionale saudita chiedono il licenziamento di Roberto Mancini dal ruolo di CT. La sconfitta contro il Giappone rimediata ieri e valida per le qualificazioni asiatiche ai prossimi Mondiali, ha fatto infuriare diversi sostenitori che non hanno apprezzato l'atteggiamento della squadra e anche dell'allenatore sin dal suo insediamento. Dopo la partita Yasser Al-Meshal, presidente della Federcalcio saudita, si è scusato sottolineando come questa sia una sconfitta molto dolorosa per l'Arabia.

Ma è nel post partita che la rabbia dei tifosi si è riversata sui social. In tanti hanno puntato il dito proprio contro Mancini ritenuto responsabile dei risultati altalenanti di una Nazionale che rischia di restare fuori dai prossimi Mondiali. Un rischio che nessuno vuole prendersi e ripetuto a chiare lettere in diversi tweet: "Una squadra senza identità, senza tattica, Mancini è un allenatore senza valore..! Dovrebbe essere licenziato". Altri invece cercando di mandare un messaggio chiaro senza troppi giri di parole: "Se Mancini resta la nostra squadra non si qualificherà".

Mancini dunque ritenuto responsabile della sconfitta al pari di alcuni giocatori, anch'essi contestati per la scarsa prestazione mostrata in campo. Diversi sostenitori poi puntano anche il dito sull'atteggiamento dello stesso Mancini: "Arrogante, il peggior allenatore che ha allenato la nostra squadra – si legge -. Non c'è mai stata una persona peggiore di te nel nostro sport". Un messaggio durissimo nei confronti dell'ex CT dell'Italia che anche nel post gara in conferenza stampa si era reso protagonista di un siparietto curioso con un giornalista.

Il calendario dell'Arabia Saudita dopo il ko col Giappone

"Chi lo ha portato, dopo la sconfitta, avrebbe dovuto licenziarlo dalla Nazionale" evidenziano ancora altri rafforzando la tesi di chi di certo non è assolutamente contento di cosa sia diventata la Nazionale dell'Arabia Saudita sotto la sua guida. L'occasione per rialzare la testa potrebbe arrivare martedì 15 ottobre quando l'Arabia affronterà in casa il Bahrein. Tre punti sarebbero fondamentali prima di arrivare a novembre all'appuntamento sulla carta più complicato in trasferta in casa dell'Australia.