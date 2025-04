video suggerito

Lite furiosa tra Xhaka e i tifosi del Bayer: tensione alle stelle dopo la clamorosa sconfitta in Coppa Il Bayer Leverkusen viene clamorosamente eliminato in Coppa dall’Arminia Bielefeld in semifinale scatenando la rabbia dei tifosi. Sugli spalti il confronto con Xhaka prende una brutta con momenti di grande tensione. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Arminia Bielefeld compie l'impresa e batte il Bayer Leverkusen nella semifinale di Coppa di Germania aggiudicandosi un posto nella finalissima del 24 maggio all'Olympiastadion di Berlino contro una tra Stoccarda e Lipsia. L'eliminazione della squadra di Xabi Alonso dalla competizione vinta lo scorso anno, per giunta contro una squadra della terza serie tedesca, fa scoppiare la rabbia dei tifosi presenti allo stadio. Il popolo delle ‘Aspirine' non ne può più e ha iniziato a contestare i giocatori. Granit Xhaka ci ha messo la faccia andando proprio allo scontro.

Durissimo il faccia a faccia ripreso dalle telecamere al termine della partita. La stella del Bayer va davanti al settore ospiti e si rende protagonista di un violento scontro verbale con alcuni esponenti del tifo organizzato della squadra tedesca. Da squadra imbattibile, finalista dell'ultima Europa League e vincitrice dell'ultimo campionato in Bundesliga nonché proprio della Coppa, a una stagione a dir poco deludente. Xhaka a un certo punto viene diviso dagli uomini della sicurezza quando a un certo punto invita il tifoso con cui stava parlando a non puntargli il dito.

Xhaka ha un gesto di stizza, gli chiede di abbassare le braccia e parlare con calma. Altri tifosi alle spalle invitano i due a placarsi, a confrontarsi con calma, senza andare oltre. Ma lo scontro è violento tant'è che poi anche altri sostenitori del Bayer invitano tutti a darsi una calmata. La sconfitta di fatto è clamorosa, quasi imprevedibile visto il potenziale della squadra di Xabi Alonso rispetto all'Arminia che di certo si giocava la partita senza nulla da perdere ma con la carica e la voglia di voler fare un'impresa che di fatto è storica per il club e la squadra.

Il vantaggio di Tah aveva solo illuso il Bayer

Nonostante il vantaggio ottenuto al 17° minuto da Jonathan Tah, Xhaka e la sua squadra si sono ritrovati sotto per 2-1 all'intervallo, dopo i gol di Marius Worl e Maximilian Grosser. Xhaka, che ha giocato per l'Arsenal in Premier League tra il 2016 e il 2023, ha dimostrato nel corso degli anni di non essere il tipo che si tira indietro di fronte agli scontri con i tifosi. Nel 2019, dopo aver ricevuto dei fischi, Xhaka fece notizia per aver rivolto un linguaggio scurrile ai tifosi dei Gunners. Anche in questo caso ha dimostrato di volerci mettere la faccia fortunatamente senza andare oltre.