Manchester United pronto a vendere 7 giocatori dopo l’umiliazione in Coppa di Lega: Amorim è spietato

Il Manchester United è pronto a vendere 7 giocatori dopo l’umiliazione in Coppa di Lega: Ruben Amorim vuole mettere fine a mesi di speculazioni e rumors.

Il Manchester United è pronto a vendere 7 giocatori dopo l'umiliazione in Coppa di Lega per mano del Grimsby Town, squadra della quarta divisione. Ruben Amorim vuole sbarazzarsi di diversi calciatori per provare a fare cassa una cifra considerevole e mettere fine a mesi di speculazioni e rumors che hanno creato il solito ‘ambiente' intorno ai Red Devils.

Lo United ha speso oltre 200 milioni di sterline quest'estate, con gli arrivi di Diego Leon, Matheus Cunha, Bryan Mbuemo e Benjamin Sesko ma le cose non sembrano essere cambiate per il club di Old Trafford. Nelle ultime ore della sessione di mercato dovrebbe arrivare il portiere del Royal Antwerp, Senne Lammens, ma prima i vertici del ManUnited vorrebbero sfoltire lo spogliatoio dai giocatori che non fanno più parte del progetto.

Il Manchester United vuole provare a piazzare diverse uscite, sette per la precisione, prima della chiusura della sessione di mercato: Jadon Sancho, Antony, Alejandro Garnacho, Altay Bayindir, Rasmus Höjlund, Kobbie Mainoo e Tyrell Malacia.

Si tratta di situazioni molto diverse e gli esclusi dal progetto del Manchester United che non hanno una sistemazione si allenano a parte rispetto alla squadra che prenderà parte alla stagione 2025-2026. Due calciatori sono stati accostati anche a club italiani come Sancho e Höjlund: il primo alla Juventus e alla Roma mentre il secondo all'Inter, al Milan e al Napoli. Tra i due è proprio l'attaccante danese quello che ha più probabilità di tornare in Serie A, visto che l'accordo con i campioni d'Italia in carica è quasi in chiusura.

Antony piace a diversi club, tra cui il Villarreal, l'Atletico Madrid e il Bayer Leverkusen, ma il brasiliano vorrebbe trasferirsi al Real Betis (dove ha giocato nella seconda parte della passata stagione) e nelle ultime ore l'operazione potrebbe decollare.

Garnacho è sempre più vicino al Chelsea per una cifra compresa tra 35 e 40 milioni di euro mentre Malacia appare in procinto di trasferirsi all'Elche in Spagna. Una situazione molto particolare è quella di Kobbie Mainoo, giovane di grande prospettiva che sembrava destinato ad essere il futuro dello United ma che è finito ai margini del progetto: non è stato utilizzato contro Arsenal e Fulham in Premier League mentre ha giocato titolare contro il Grimsby in Carabao Cup. Diversi club hanno espresso interesse nell'ingaggiare il giocatore, con il Real Madrid e l'Atletico Madrid che starebbero monitorando la sua situazione nei restanti giorni di mercato.

Il Manchester United è pronto a fare una vera e propria ‘pulizia' dopo l'ennesima delusione.