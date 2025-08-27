Sancho mostra lo spogliatoio degli esclusi al Manchester United: chi sono i giocatori sul mercato
Jadon Sancho è al centro del più grande caso di mercato, con il suo futuro completamente in bilico: l'inglese è stato vicino alla Roma per due volte in questa sessione di calciomercato ma ha declinato tutte le proposte dei giallorossi, lasciando però aperta una pista verso la Turchia o gli Stati Uniti. In questo momento non si sa in che squadra giocherà nella prossima stagione, ma nel frattempo continua ad allenarsi al Manchester United assieme agli altri giocatori che sono stati messi fuori squadra da Ruben Amorim.
L'attaccante ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram in cui mostra lo spogliatoio degli esclusi, la zona del centro sportivo dove si allenano e si cambiano tutti gli esuberi dei Red Devils. La Premier League è cominciata, tutta la squadra si sta allenando per la prossime partite di campionato tranne i giocatori rimasti fuori dal progetto che si mantengono in forma facendo sessioni separate da tutti gli altri.
Sancho e gli esuberi dello United
Ormai è diventata una consuetudine di tanti giocatori quella di filmare la vita di spogliatoio, anche se non si tratta di quello ufficiale: prima è stato Disasi a mostrare la stanza degli esclusi, poi è toccato a Sancho mostrare i volti dei giocatori che sono finiti fuori dal progetto dello United. Volto sorridente, quasi come se non fosse accaduto nulla, l'inglese ha pubblicato una foto dopo l'allenamento separato che conduce assieme ad alcuni dei suoi compagni. Con lui ci sono Malacia, Antony e Lisandro Martinez che in realtà non è stato messo sul mercato, ma sta recuperando da un lunghissimo infortunio (rottura del legamento crociato lo scorso febbraio) e non può ancora essere reintegrato al gruppo.
In quello spogliatoio manca Garnacho, un altro dei giocatori messi sul mercato da Amorim, e tutti i tifosi si sono chiesti che fine abbia fatto e perché non si stia allenando con tutti gli altri. Tutti nodi che il Manchester United dovrà sciogliere al più presto per sfoltire la rosa e sistemare tutte le situazioni prima della fine del mercato.