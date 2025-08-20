La Roma torna su Sancho dopo il rifiuto, si è riaccesa la pista: cosa manca per chiudere l’affare

Sancho aveva rifiutato la Roma ma i giallorossi hanno trovato l’accordo con il Manchester United per il trasferimento: cosa sta succedendo tra i giallorossi e l’inglese.

Prima è arrivato un secco no, poi la situazione si è capovolta aprendo nuovi scenari di mercato: l'affare Sancho è tutt'altro che concluso per la Roma che ha riacceso una fiammella di speranza per portare a casa il grande colpo della sua estate. L'inglese sembrava irremovibile e la sua partenza verso il Besiktas era quasi certa, ma i giallorossi con pazienza non si sono arresi al primo rifiuto e ora ogni cosa potrebbe cambiare. L'accordo di massima con il Manchester United c'è e anche gli inglesi stanno provando a convincere il loro giocatore a cominciare l'avventura in Italia.

Secondo Sky l'attaccante non è propriamente convinto di accettare la Roma e resta fermo sulle sue posizioni, sperando sempre in un'altra proposta o nella pista turca che sembrava convincerlo di più. I due club non aspetteranno a lungo perché il mercato chiuderà fra 10 giorni e per i Red Devils è importantissimo trovare una nuova sistemazione all'inglese perché il suo ingaggio da 9 milioni di euro costa tantissimo e Amorim non ha intenzione di integrarlo nella sua rosa.

Cosa succede tra Sancho e la Roma

La questione sembrava chiusa ma nelle ultime ore tutte le possibilità si sono riaperte grazie all'accordo tra i giallorossi e il Manchester United, disposto a cedere il suo giocatore: gli inglesi hanno accettato la proposta da 19 milioni di euro più 5 di bonus e la Roma è disposta ad avvicinarsi ai 9 milioni di ingaggio che percepisce pur di accontentarlo. Ma Sancho non si è lasciato sedurre dalla possibilità di giocare in Serie A e non ha ancora dato una risposta nonostante l'intermediazione del suo amico Baily, atterrato ieri nella capitale.

L'inglese ha anche parlato con Gasperini ma al momento continua a rifiutare ogni possibilità. A spingere verso il no sono anche i suoi agenti che hanno chiesto ai Friedkin delle commissioni davvero alte per concludere l'affare e sono più propensi a guardare verso il Besiktas o verso alcune offerte provenienti dall'Arabia Saudita, decisamente molto ricche per tutte le parti coinvolte. United e Roma non aspetteranno ancora a lungo nonostante l'accordo perché la priorità è quella di trovare una nuova squadra al giocatore, possibilmente a titolo definitivo.