Manchester City-Tottenham dove vederla in TV e streaming su Sky o DAZN: le formazioni Manchester City-Tottenham è il match valido per il recupero della 7a giornata di Premier League. La sfida tra la squadra allenata da Pep Guardiola e quella di Antonio Conte, si giocherà oggi, giovedì 19 gennaio, con calcio d’inizio alle ore 21:00. Qui tutte le informazioni sulle formazioni e su dove vederla in diretta tv e streaming.

A cura di Fabrizio Rinelli

Manchester City-Tottenham è il match valido per il recupero della 7a giornata di Premier League saltata per lutto dopo la morte della Regina Elisabetta II. La sfida tra la squadra allenata da Pep Guardiola e quella di Antonio Conte, si giocherà oggi, giovedì 19 gennaio, con calcio d'inizio alle ore 21:00. Una partita fondamentale per il destino di entrambe le squadre reduci da due ko pesanti ko, rispettivamente contro lo United nel derby e contro l'Arsenal per gli Spurs nell'altro derby di giornata, ma quello londinese.

Una condizione che ha permesso ai Gunners di volare a +8 in classifica sui Citizens secondi dando una accelerata forte alla corsa per raggiungere il titolo. Conte vorrebbe provare il colpaccio a caccia di una qualificazione in Champions League che in questo momento vedrebbe gli Spurs fuori dalle prime quattro posizioni. Guardiola potrebbe cambiare qualcosa in formazione facendo rifiatare qualcuno, anche in virtù delle ultime due sconfitte che necessitano un cambiamento, mentre l'ex Juventus potrebbe puntare su Perisic. Qui tutte le informazioni specifiche sulle formazioni e su dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Partita: Manchester City-Tottenham

Quando si gioca: giovedì 19 gennaio

Dove si gioca: City of Manchester Stadium

Orario: 21:00

Diretta TV: Sky

Diretta streaming: Sky Go

Competizione: Premier League, recupero 7a giornata

Dove vedere Manchester City-Tottenham in TV e streaming

Manchester City-Tottenham si potrà vedere in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky che in Italia detiene i diritti in esclusiva della Premier League. Per guardare la sfida basterà sintonizzarsi sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Football (203) e anche in 4K sul canale dedicato Sky Sport 4K (213). La gara sarà inoltre disponibile sull'app di Sky Go scaricabile su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc. La telecronaca del match è affidata a Federico Zancan.

Premier League, le probabili formazioni di Manchester City-Tottenham

Guardiola dovrebbe schierare il suo Manchester City nel classico 4-3-3 che caratterizza il tecnico spagnolo. Con Ederson in porta la linea a quattro potrebbe essere composta da Walker, Akanji, Ake e Cancelo. In mediana De Bruyne, Rodri e Silva con il tridente d'attacco formato probabilmente da Mahrez, Haaland, Grealish.

Conte invece punterà sul 3-4-2-1 in cui Romero, Dier e Lenglet formeranno la linea difensiva con Doherty, Bissouma, Hojbjerg e Perisic a centrocampo e Kulusevski e Son alle spalle dell'unica punta che sarà Harry Kane.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Akanji, Ake, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Silva; Mahrez, Haaland, Grealish. All. Guardiola.

TOTTENHAM (3-4-2-1): Lloris; Romero, Dier, Lenglet; Doherty, Bissouma, Hojbjerg, Perisic; Kulusevski, Son; Kane. All. Conte,