Malen inarrestabile, doppietta da bomber vero e Cagliari ko: la Roma aggancia la Juventus al 4° posto

La Roma batte 2-0 il Cagliari e aggancia la Juventus al quarto posto. Decisiva la doppietta di uno scatenato Malen. Gasperini si porta a tre punti dal Napoli, che sfiderà nel prossimo turno.
A cura di Alessio Morra
Missione compiuta. La Roma si sbarazza del Cagliari torna a vincere e aggancia la Juventus al quarto posto. Gasperini sale a quota 46 punti e lo fa grazie a una doppietta di Malen, calciatore che attualmente è totalmente dominante in Serie A. Un gol per tempo dell'olandese e tre punti conquistati.

Splendido il primo gol di Malen

Malen, Soulé e Pellegrini il trio d'attacco della Roma, che sin dall'inizio fa la partita. Netto predominio territoriale, poche conclusioni nei primi venti minuti. Ma appena la difesa sarda si perde Malen paga a caro prezzo l'errore. L'olandese riceve un pallone splendido e con un tocco morbidissimo scavalca un incolpevole Caprile. La partita si indirizza subito e non cambia direzione, perché l'unica chance prima dell'intervallo ce l'ha Ghilardi.

Il raddoppio di rapina dell'olandese

Il Cagliari è lontano da parente di quello visto nelle ultime settimane, insufficienti anche Palestra (ammonito) e Kilicsoy, sostituito così come Esposito. La Roma spinge, vuole il raddoppio che darebbe certezze totali. Quando entra Bryan Zaragoza per Pellegrini la squadra di casa aumenta la spinta e soprattutto l'imprevedibilità. Il gol è nell'aria ed arriva al 65′ quando è ancora Malen a timbrare il cartellino, l'olandese sfrutta un cross al bacio di Celik e colpisce, 2-0 e doppietta. L'Olimpico ha un nuovo eroe da celebrare.

Leggi anche
Gasperini entusiasta di Malen: "Io ero straconvinto e sono convinto che farà un sacco di gol"

La Roma aggancia la Juventus al quarto posto

Non accade molto altro, Sulemana calcia da lontanissimo e scheggia la traversa. Arena, che domani compirà 17 anni, fa il suo esordio in Serie A, subentrando a Malen. Il Cagliari resta a 28 punti, con dieci lunghezze di vantaggio sulla Fiorentina terzultima. La Roma invece raggiunge la Juventus a quota 46 e si porta a tre punti dal Napoli, che sarà l'avversario domenica prossima.

Cagliari
Calcio
Notizie
