video suggerito

Maignan lancia messaggi sui social nella notte, è un attacco a Fonseca: “Conosco i sacrifici” Maignan difende Calabria e Theo sui social pubblicando tre foto nella notte, l’attacco a Paulo Fonseca è diretto: “Conosco i sacrifici”. Le parole dell’allenatore hanno destabilizzato l’ambiente Milan dopo la vittoria contro la Stella Rossa: Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mike Maignan entra a gamba tesa per difendere Davide Calabria e Theo Hernandez e sui social pubblica tre foto nella notte: l'attacco a Paulo Fonseca è diretto e non ci sono troppi giri di parole. "Conosco i sacrifici", scrive il portiere francese del Milan. Chiaro riferimento alle parole dell'allenatore portoghese dopo la vittoria contro la Stella Rossa in Champions League che hanno contribuito a destabilizzare un ambiente già abbastanza fragile.

Il numero uno del Diavolo ha pubblicato una sua foto e una scritta in francese durante un ingresso in campo e poi ha dedicato due storie ai compagni di squadra: la prima con Calabria e la seconda a Theo, taggando entrambi e con emoticon allegate.

Una presa di posizione forte quella di Maignan, da senatore del gruppo rossonero e in difesa dei compagni finiti nell'occhio del ciclone dopo le parole di Fonseca. Questa cosa non contribuisce alla risoluzione della situazione e, probabilmente, acuisce ancora di più le distanze che ci sono tra un gruppo di calciatori e l'allenatore portoghese.

Fonseca si sfoga in tv: il colloquio con Theo a Milanello

Lo sfogo in tv di Paulo Fonseca dopo la vittoria in Champions contro la Stella Rossa ha fatto molto discutere e la situazione non sembra trovare una via d'uscita. L'allenatore del Milan ha puntato il dito contro alcuni calciatori con parole durissime ("Io lavoro tutti i giorni per fare bene, non so se nella nostra tutti possono dire questo") e nella conferenza stampa ha rincarato la dose, che ha portato alle reazioni da parte di uno dei senatori del gruppo rossonero.

Nella giornata di ieri l'allenatore portoghese ieri a Milanello avrebbe avuto un colloquio individuale con Theo Hernandez, uno dei massimi indiziati dello sfogo del tecnico, e oggi avrebbe dovuto incontrare Calabria e Tomori, altri due senatori che stanno rendendo sotto il loro livello.

Adesso bisogna capire se questi incontri ci sono stati, nonostante questo livello di scontro tra un gruppo di calciatori e il tecnico.

Il silenzio della società dopo lo sfogo in tv di Fonseca

Zlatan Ibrahimovic e Paulo Fonseca si sono incontrati in occasione della festa di Natale del settore giovanile, a cui hanno partecipato anche i dirigenti, lo staff tecnico e i calciatori della prima squadra; e hanno parlato di quanto accaduto: nelle scorse ore si è parlato di un silenzio della società per lasciar cadere l'episodio senza dare ulteriore risonanza ma se il livello di scontro dovesse continuare a salire sarebbe inevitabile un intervento da parte dei dirigenti.