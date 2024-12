video suggerito

Fonseca attacca i giocatori del Milan: "Lavoro tutti i giorni per fare bene, non so se tutti possono dire questo" Paulo Fonseca attacca i giocatori del Milan dopo la vittoria dei rossoneri contro la Stella Rossa: lo sfogo del tecnico rossonero è durissimo ai microfoni di Sky.

A cura di Vito Lamorte

Paulo Fonseca attacca i giocatori del Milan dopo la vittoria in Champions League dei rossoneri contro la Stella Rossa. Lo sfogo del tecnico rossonero è durissimo ai microfoni di Sky nei minuti successivi al fischio finale: "Io lavoro tutti i giorni per fare bene, non so se nella nostra tutti possono dire questo. Abbiamo l'obbligo di venire qui e fare tutto per vincere e non so se l'abbiamo fatto. Devo parlare di quello che è successo in campo, loro devono capire che non può succedere".

Parole molto forti dall'allenatore portoghese nell'intervista post-partita: "Io sono una persona che non si soddisfa solo con il risultato. Sono soddisfatto del risultato, la cosa più importante. Abbiamo vinto, siamo in una buona posizione ma sono stanco di lottare contro queste cose. Non sono soddisfatto della prestazione della squadra”.

Fonseca: "La nostra squadra è una montagna russa"

A seguire Paulo Fonseca ha aggiunto: "Io devo parlare con la squadra. Non voglio parlare molto, voglio analizzare ma sono cose che per me sono chiare. Non è una questione tattica o tecnica. Arriviamo qui a questa partita decisiva per noi e avere questa sensazione di non fare tutto per vincere la partita è la peggior sensazione che abbiamo”.

In merito alla mancanza di equilibrio, il tecnico rossonero ha affermato: "Il problema è che la nostra squadra è una montagna russa. Oggi stiamo bene, domani non lo so. Sembra sempre un testa o croce. È impressionante. Questo è il problema. Io so che lavoro tutti i giorni per fare bene. Non so se nella nostra squadra tutti possono dire questo. abbiamo l’obbligo di dare e fare tutto per vincere, e non l’abbiamo fatto. Devo parlare con la squadra di quello che è successo in campo. Loro devono capire che questo non deve succedere”.

Fonseca in conferenza: "Se ci sarà bisogno di portare i ragazzi della Primavera o del Milan Futuro, lo farò"

Paulo Fonseca ha proseguito il suo attacco anche in conferenza stampa: "Come gestire questa storia ora? Mai mi fermerò. Io ho la coscienza apposto. Se ci sarà bisogno di portare i ragazzi della Primavera o del Milan Futuro, lo farò. Senza problemi".