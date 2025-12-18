Calcio
Maccabi Tel-Aviv multato per saluti nazisti e cori discriminatori: stangata UEFA al club israeliano

Il Maccabi Tel-Aviv è stato multato dalla UEFA per il comportamento discriminatorio di alcuni tifosi nella gara di Europa League contro lo Stoccarda. Oltre alla sanzione economica, il club rischia lo stop alle trasferte europee in caso di recidiva.
A cura di Vito Lamorte
Il Maccabi Tel-Aviv finisce nel mirino della UEFA dopo i gravi episodi avvenuti durante la trasferta di Europa League contro lo Stoccarda. Il club israeliano è stato sanzionato per il comportamento ritenuto “razzista e/o discriminatorio” di una parte dei propri sostenitori, protagonisti di cori e atteggiamenti offensivi fuori e dentro l’impianto tedesco.

L’organo di controllo, etica e disciplina della UEFA ha inflitto una multa da 20mila euro e disposto il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi ospiti per una gara delle competizioni europee. La sanzione, tuttavia, resta sospesa con la condizionale per due anni.

Parallelamente, la polizia di Stoccarda ha avviato un’indagine sugli slogan intonati da un gruppo di supporter del Maccabi durante il trasferimento verso lo stadio, mentre sei tifosi sono stati fermati temporaneamente per l’uso reiterato di fuochi d’artificio.

Maccabi Tel-Aviv multato per ‘cori discriminatori' dei tifosi: stangata UEFA

Gli episodi che hanno portato la sanzione sono avvenuti in occasione di Stoccarda-Maccabi Tel Aviv, con i tifosi hanno intonato cori razzisti e violenti contro gli arabi e un fan del club di proprietà di Mitchell Goldhar ha anche rivolto un saluto nazista ai poliziotti tedeschi.

Sul campo, la partita si è chiusa con un netto 4-1 in favore dello Stoccarda, risultato che ha rilanciato i tedeschi nella fase a gironi e lasciato il Maccabi nelle zone basse della classifica. L’episodio si inserisce in un contesto già teso: nelle settimane precedenti, per motivi di sicurezza, ai tifosi israeliani era stata vietata la trasferta contro l’Aston Villa, decisione che aveva acceso un ampio dibattito politico e istituzionale.

Gli eventi di Stoccarda riaccendono così l’attenzione della UEFA sul tema della sicurezza e dei comportamenti discriminatori, in una stagione europea segnata da tensioni e precedenti controversi legati alle trasferte del club israeliano.

