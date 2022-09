Luva de Pedreiro sparisce all’improvviso dai social: “Non dimenticatemi”. Aveva creato un impero Iran Ferreira, in arte “Luva de Pedreiro” è scomparso senza apparente motivo, lasciando sgomenti oltre 40 milioni di followers. Dopo aver conquistato in pochi mesi fama, onori e ricchezza al grido (e marchio di fabbrica) di “Receba!”

A cura di Alessio Pediglieri

Che fine ha fatto Iran Ferreira per tutti semplicemente "Luva de Pedreiro"? Nell'ultimo anno è stato uno dei principali influencer sui social network di tutto il mondo, scalando classifiche e facendo incetta di followers grazie ai suoi video fatti di acrobazie, gol e soprattutto del suo marchio di fabbrica, il grido "Receba!" che lo ha fatto diventare ricco e famoso all'interno dello show business calcistico.

È una domanda che si sono posti milioni e milioni di fan del giovane ex contadino di Bahia, scomparso improvvisamente da uno dei suoi profili social principali, Instagram, che ne avevano decretato l'ascesa eleggendolo a vera e propria celebrità su internet nel giro di pochissimo tempo. Oggi, se si naviga sul suo profilo è tutto cancellato, non c'è più traccia dei video in cui mostra la sua felicità nel tirare un pallone, nel ringraziare Dio o nel vivere la favola di conoscere i campioni del calcio ed essere ospite dei più importanti club al mondo. Tranne che per un unico video.

Luva de Pedreido, il "guanto da muratore", ha gettato una colata di malta sul suo recente successo, cancellandolo in un attimo, senza apparente motivo. Davanti al vuoto lasciato da Iran, si sono diffuse le più stravaganti ipotesi, da una crisi personale e problemi di salute a questioni legate alla gestione del suo (immenso) patrimonio, alle azioni di hacker che ne avrebbero sottratto i profili, fino ad uno stratagemma di marketing.

La verità è ancora lontana dall'essere svelata, l'unico elemento su cui basarsi sono al momento le uniche parole che lo stesso ventenne brasiliano ha rilasciato davanti alla decisione, con un comunicato ufficiale: "Ragazzi, stanno tutti pensando che sia stato hackerato, ma non è in realtà così. Sono stato proprio io a cancellare i video. Smetto ora e vivrò la mia vita di tutti i giorni, sereno. La mia squadra è la migliore del mondo, tutte bravissime persone, fanno parte della mia famiglia. Ma quella di smettere è stata una mia decisione"

Luva de Pedreiro lascia così un vero e proprio impero senza più un reggente. E non si esagera visti i numeri (e i soldi) che hanno trasformato un semplice e spontaneo gesto in un format e in una macchina economica senza precedenti. Impero di followers e di seguaci, lui che iniziò tutto postando qualche suo video su un campo agricolo calciando un pallone, dopo aver aperto – probabilmente per scherzo o per scommessa – il suo canale su TikTok ed essersi fatto immortalare con la palla tra i piedi nella povera casa di Bahia

Bene, oggi quello stesso canale annovera quasi 20 milioni di iscritti (19,5 al settembre 2022) diventando tra gli account più seguiti al mondo. Stesso discorso per gli altri social, da Facebook (2,5 milioni di followers), facendo registrare un record assoluto con un iscritto d'eccezione: Mark Zuckerberg che, per la prima volta in assoluto, ha iniziato a seguire un "country influencer". Quindi l'esplosione su Twitter (1,1 milioni), fino a Youtube (quasi 2 milioni) e Instagram (account da oltre 18 milioni).

Proprio su quest'ultimo social, il più utilizzato recentemente da Iran "Luva" è arrivata la sconcertante notizia della sua decisione di ritirarsi dalla "vita pubblica" che lo ha investito letteralmente nell'arco di pochissimi mesi gettandolo in una realtà tutta nuova, fatta di show business, soldi, contratti (alcuni anche con aziende prestigiose come Adidas) che gli hanno trasformato la vita a tal punto che aveva anche postato le immagini della sua nuova casa, una immensa villa che nulla aveva a che fare con il posto in cui viveva ed era cresciuto.

Ma "Luva de Pedreiro" non è solamente un beniamino dei suoi milioni di fan che ne attendono quasi quotidianamente il video per gridare insieme "Receba!" o godersi l'ennesima prodezza divertita del ventenne brasiliano. Nel corso del tempo è diventato una vera e propria macchina da soldi, con tanto di agenzia che ne gestisce gli interessi, gli appuntamenti, le performance e l'agenda. Dai sobborghi di Bahia, si è ritrovato ovunque, toccando con mano il mondo dorato a cui faceva inizialmente il verso incontrando i suoi eroi, da Neymar a Ronaldinho al Fenomeno Ronaldo e visitando i club e i centri sportivi delle principali società che lo hanno via via ospitato (dal Barcellona al PSG).

Un impero enorme, fatto di cifre da capogiro e che possono essere racchiuse nelle dinamiche economiche sul suo profilo Instagram, dove è apparsa la sconcertante notizia: per un'attività di marketing che prevede la pubblicazione di un post e 3 stories, Iran può arrivare a incassare fino a 200 mila reais (circa 36 mila euro) il che si può moltiplicare per il numero di account e fare facilmente i conti di un ragazzo che ogni settimana ha messo online dai 5 ai 6 video differenti oltre una serie quasi infinita di stories.

Ma c'è di più: una recente pubblicazione sui canali social ufficiali del Psg gli ha fruttato qualcosa come 300 mila reais (circa 54 mila euro) mentre per la partnership chiusa con Amazon Prime Video ha sottoscritto un accordo di circa 1 milione di reais, poco più di 180 mila euro. Senza dimenticare altri contratti in essere con Adidas e con la Pepsi (per la quale seguirà la finale di Champions League), oltre ad avere un proprio negozio di abbigliamento e un contratto con agenzie per i diritti d'immagine che scadrà solamente nel lontano 2026.