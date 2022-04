Lukaku vuole tornare all’Inter, oltre ai soliti segnali c’è di più: una frase ricorre nelle chat Romelu Lukaku è deluso della sua annata al Chelsea e si aspettava molto di più dal suo ritorno a Londra: il belga manda segnali all’Inter e c’è una frase che ricorre sempre più spesso nelle chat.

A cura di Vito Lamorte

Romelu Lukaku si aspettava un ritorno al Chelsea molto diverso. Il centravanti belga la scorsa estate decise di accettare la corte dei campioni d'Europa in carica e lasciare l'Inter dopo due stagioni: Big Rom aveva pensato ad una seconda parentesi londinese molto diversa ma dopo 8 mesi la stagione assume dei contorni che non rispettano proprio le attese, visto che in 35 presenze il belga ha segnato 12 reti e 2 assist.

Già nelle scorse settimane si era parlato di un Lukaku insofferente, impiegato con il contagocce da Tuchel e sempre più deluso della sua seconda esperienza in Blues: per questo motivo l'attaccante avrebbe cercato di riallacciare i contatti con la dirigenza dell'Inter e starebbe facendo di tutto per tornare a Milano in estate. Una notizia che stupisce, ma fino ad un certo punto.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport c'è una frase che ricorre sempre più spesso nelle chat, nei messaggi e nelle telefonate con alcuni ambienti vicini alla società nerazzurra: "Se mi volete, se mi riprendete, io ci sono".

Non è così semplice, però. Innanzitutto Lukaku è un calciatore del Chelsea e chiunque voglia acquistarlo deve parlare con il club inglese, che sta attraversando un periodo difficile dal punto di vista economico. Il primo obiettivo è che i Blues dovrebbero aprire al prestito, ovviamente oneroso, perché l'Inter non può permettersi di acquistare il cartellino del calciatore belga a titolo definitivo. Chiaramente molto dipenderà dalla nuova proprietà della squadra di Londra Chelsea, ma per questo bisognerà aspettare circa un mese.

Oltre alla trattativa tra i club, ci deve essere un sacrificio economico anche da parte del giocatore che al Chelsea guadagna 12,5 milioni di euro e si tratta di una cifra troppo alta per le casse dell'Inter: Big Rom per vestire di nuovo la maglia nerazzurra dovrebbe accontentarsi di un ingaggio vicino ai 7,5 milioni, ovvero quello che percepiva all'Inter fino allo scorso anno.

Dopo l'addio sono state tante le dimostrazioni di delusione da parte dei tifosi nerazzurri che si sono sentiti tradito dal loro trascinatore, ma in tanti lo riabbraccerebbero volentieri. Si tratta di un'opzione reale o è solo fantamercato? Oltre al nome di Lukaku anche quello di Paulo Dybala è stato avvicinato all'Inter nei giorni scorsi ma è difficile che si possa muovere su entrambi nella prossima estate: se davvero ci sono passi in avanti da una parte, l'altra viene esclusa. O viceversa.