Lukaku umiliato dai tifosi del Chelsea con cori impietosi mentre si allena solo nel Maradona deserto

I tifosi del Chelsea hanno consumato la loro vendetta con Lukaku dopo aver eliminato il Napoli dalla Champions: lo chiamano “rifiuto”, poi gli dedicano un coro impietoso.
A cura di Ada Cotugno
Oltre il danno c'è anche la beffa per Romelu Lukaku che sperava di poter giocare un brutto scherzo al suo Chelsea, ma è diventato suo malgrado protagonista di un'eliminazione clamorosa in Champions League. Il Napoli ha chiuso al trentesimo posto e non parteciperà neanche agli spareggi per gli ottavi di finale, una ferita aperta sulla quale i suoi ex tifosi si sono divertiti a spargere il sale: quando l'attaccante è entrato in campo lo hanno schernito con dei cori impietosi che risuonano nello stadio Maradona praticamente deserto.

La storia tra il belga e i londinesi è lunga, fatta di ritorni e addii dolorosi, di parole che fanno male e di aspettative tradite da entrambe le parti. Per questo i Blues non hanno perso occasione per prenderlo di mira appena ha messo piede in campo chiamandolo "rifiuto del Chelsea" e dedicandogli nel post-partita un coro pungente come vendetta per averli lasciati nel peggiore dei modi, con un'intervista risalente a più di tre anni fa in cui li snobbava per l'Inter.

La vendetta dei tifosi del Chelsea contro Lukaku

Hanno aspettato il momento giusto per colpire, sicuri della vittoria e della qualificazione agli ottavi. Non è un insulto al Napoli perché a essere preso di mira è soltanto Lukaku, nemico numero uno della tifoseria del Chelsea che non gli ha mai perdonato gli alti e bassi del loro rapporto: tre avventure in totale, finite tutte malissimo nonostante le aspettative altissime maturate con le maglie di Everton e Inter ma che non si sono concretizzate nel suo ritorno a Londra. L'ultimo addio è stato quello che nessuno ha mai digerito, nonostante l'attaccante si sia professato sempre tifoso dei Blues.

Leggi anche
Napoli fuori dalla Champions, il Chelsea passa al Maradona: Conte finisce 30° in Champions

"Avanzo del Chelsea" è l'appellativo con cui è stato accolto, per ricordargli che in quella squadra non c'è mai stato spazio per lui.Ma il peggio è arrivato durante il defaticamento post partita, quando lo stadio ormai era vuoto e all'interno c'erano soltanto i tifosi inglesi che si sono divertiti a puntare il dito contro Lukaku. "Sta correndo per un hot dog" hanno cominciato a cantare con insistenza per schernirlo della sua corsa pesante e lenta, un modo subdolo di punzecchiarlo che circola ormai da diverso tempo nell'ambiente del Chelsea e che è stato tirato fuori per l'occasione come una vendetta.

Napoli
