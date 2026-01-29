Lukaku umiliato dai tifosi del Chelsea con cori impietosi mentre si allena solo nel Maradona deserto

Oltre il danno c'è anche la beffa per Romelu Lukaku che sperava di poter giocare un brutto scherzo al suo Chelsea, ma è diventato suo malgrado protagonista di un'eliminazione clamorosa in Champions League. Il Napoli ha chiuso al trentesimo posto e non parteciperà neanche agli spareggi per gli ottavi di finale, una ferita aperta sulla quale i suoi ex tifosi si sono divertiti a spargere il sale: quando l'attaccante è entrato in campo lo hanno schernito con dei cori impietosi che risuonano nello stadio Maradona praticamente deserto.

La storia tra il belga e i londinesi è lunga, fatta di ritorni e addii dolorosi, di parole che fanno male e di aspettative tradite da entrambe le parti. Per questo i Blues non hanno perso occasione per prenderlo di mira appena ha messo piede in campo chiamandolo "rifiuto del Chelsea" e dedicandogli nel post-partita un coro pungente come vendetta per averli lasciati nel peggiore dei modi, con un'intervista risalente a più di tre anni fa in cui li snobbava per l'Inter.

La vendetta dei tifosi del Chelsea contro Lukaku

Hanno aspettato il momento giusto per colpire, sicuri della vittoria e della qualificazione agli ottavi. Non è un insulto al Napoli perché a essere preso di mira è soltanto Lukaku, nemico numero uno della tifoseria del Chelsea che non gli ha mai perdonato gli alti e bassi del loro rapporto: tre avventure in totale, finite tutte malissimo nonostante le aspettative altissime maturate con le maglie di Everton e Inter ma che non si sono concretizzate nel suo ritorno a Londra. L'ultimo addio è stato quello che nessuno ha mai digerito, nonostante l'attaccante si sia professato sempre tifoso dei Blues.

"Avanzo del Chelsea" è l'appellativo con cui è stato accolto, per ricordargli che in quella squadra non c'è mai stato spazio per lui.Ma il peggio è arrivato durante il defaticamento post partita, quando lo stadio ormai era vuoto e all'interno c'erano soltanto i tifosi inglesi che si sono divertiti a puntare il dito contro Lukaku. "Sta correndo per un hot dog" hanno cominciato a cantare con insistenza per schernirlo della sua corsa pesante e lenta, un modo subdolo di punzecchiarlo che circola ormai da diverso tempo nell'ambiente del Chelsea e che è stato tirato fuori per l'occasione come una vendetta.