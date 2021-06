Una tempesta in un bicchier d'acqua. Anzi, di Coca Cola. Cristiano Ronaldo l'ha presa seriamente: quando ha visto dinanzi a sé le bottiglie della bevanda ha fatto una smorfia, le ha tolte dal tavolo poi ha brandito una confezione d'acqua e lasciato che l'anatema s'abbattesse inesorabile attraverso la sua community social. "Bevete acqua", ha sentenziato CR7 provocando un incidente diplomatico e, al tempo stesso, un contraccolpo in Borsa per le azioni del Marchio noto in tutto il mondo.

Il campione portoghese ha scatenato il domino di reazioni, alcune altrettanto plateali: Pogba ha allontanato da sé per motivi religiosi il barattolo di vetro (ma nel suo caso era birra, eccezione permessa dalla Uefa per ragioni confessionali); il ct della Russia l'ha stappata in diretta tv e ne ha bevuto un sorso con soddisfazione; l'italiano Locatelli ha sorriso e, a causa della visuale impallata, le ha solo scostate un po'; Radja Nainggolan ha fatto ironia pubblicando una foto che lo vede accanto a vodka e altri liquori. "Facciamoci una risata", ha detto il belga.

La Uefa, invece, ha trovato nulla di divertente per quanto accaduto e ha fatto sapere a nazionali e calciatori che gli obblighi con gli sponsor vanno rispettati rinfrescando la memoria ad atleti e staff su come certi investimenti siano fondamentali per il torneo e per il calcio continentale.

Romelu Lukaku, invece, ha vestito i panni dell'anti-Ronaldo mostrandosi con un umore del tutto differente rispetto al campione della Juventus. Il portoghese aveva il broncio, lui s'è sciolto in una risata. CR7 proprio non ha resistito e, in un attimo, s'è liberato di quel fastidio (e non era solo per una questione di intransigenza alimentare e dieta ferrea). L'attaccante del Belgio ha interpretato la situazione con una battuta: ha mimato una sorta di chiamata alla sua agenzia, la Roc Nation… un contatto tra la Coca Cola e i manager che curano la sua immagine e i diritti a essa legati concludendo il siparietto con un sorriso.