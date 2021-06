Cristiano Ronaldo ha lanciato una moda. L'attaccante portoghese nei giorni scorsi, alla vigilia di Ungheria-Portogallo, in conferenza stampa aveva spostato due bottiglie di Coca Cola e dopo averlo fatto con sguardo torvo aveva detto: "Bisogna bere acqua". Anche Pogba aveva imitato lo juventino, spostando però una bottiglia di birra, sponsor dell'Europeo. Nella conferenza stampa che ha seguito la partita tra Italia e Svizzera, Manuel Locatelli ha copiato CR7 e ha spostato pure lui due bottiglie di Coca Cola. Anche se ci sono delle differenze importanti tra tutti e tre questi gesti.

Anche Locatelli sposta le bottigliette

Ancora una volta un calciatore grande protagonista degli Europei sposta una delle bottiglie presenti in conferenza stampa. Dopo Ronaldo e Pogba tocca a Locatelli che dopo aver segnato due gol alla Svizzera e aver ricevuto il premio di Man of the Match dalla Uefa si è presentato, elegantissimo, in conferenza. Locatelli quando è arrivato ha subito spostato due bottiglie di Coca Cola, uno degli sponsor della manifestazione. Ma questo gesto è diverso da quelli di CR7 e del centrocampista del Manchester United, che avevano delle motivazioni proprie e differenti da quella del centrocampista del Sassuolo. L'azzurro ha spostato le bottigliette perché lo impallavano, erano davanti alla sedia in cui doveva sedersi. La Uefa, che si era irritata già in precedenza, anche in questo caso non prenderà alcun tipo di provvedimento.

I precedenti di Cristiano Ronaldo e di Pogba

Il centrocampista del Sassuolo non è il primo calciatore a comportarsi in questo modo. In principio c'è stato Cristiano Ronaldo che ha spostato due bottiglie di Coca Cola dal suo campo visivo e ai giornalisti ha detto: "Acqua! Ecco cosa bisogna bere… acqua!". L'attaccante della Juventus ha fatto questo perché ha uno stile alimentare proprio che non comprende le bevande gassate. La sua scelta è figlia di una filosofia di vita personale. Diverso ciò che è accaduto con il francese che ha scostato invece una bottiglia di birra, lo ha fatto per motivi religiosi. Come Locatelli, curiosamente, pure Pogba era stato premiato come miglior giocatore in campo della partita.