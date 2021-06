Nella conferenza stampa di Ungheria-Portogallo, gara d'esordio dei campioni in carica agli Europei, Cristiano Ronaldo è stato protagonista. Lo è stato perché ha parlato del suo futuro alla Juventus e perché pochi minuti dopo essersi presentato ha spostato due bottiglie di Coca Cola dal suo campo visivo e ai giornalisti ha detto: "Acqua! Ecco cosa bisogna bere… acqua!". Alla vigilia degli Europei Ronaldo in versione salutista ma ciò non deve sorprendere. L'attaccante 36enne ha da sempre curato in modo maniacale il suo fisico e la sua alimentazione. CR7 è rigidissimo e anche il figlio, Cristiano Junior, ne sa qualcosa.

A Dubai, dove ricevette un premio, qualche mese fa Ronaldo parlò dell'alimentazione del suo primogenito e disse di essere molto severo con Cristiano Junior, che ha già un grande talento calcistico:

A volte beve la Coca Cola, bibite gasate, mangia le patatine e mi fa arrabbiare. In alcune occasioni dico a mio figlio di tuffarsi nell'acqua fredda dopo una corsa sul tapis roulant, ma lui mi dice: ‘Papà, fa così freddo lì. Ma va bene, è normale, perché ha solo 10 anni.

Cristiano Ronaldo ha fatto il salto di qualità, a livello calcistico, ai tempi del Manchester United anche grazie a una dieta rigida e un modo tutto suo di allenarsi. Ronaldo fa sei pasti al giorno, mangia circa ogni 3 ore e si allena di continuo. Benatia una volta raccontò che il portoghese gli chiese fare una sessione d'allenamento assieme, andarono in palestra alle 23. Mentre Berbatov ai tempi dello United parlando di Ronaldo dichiarò: "Per tre anni noi abbiamo organizzato delle feste a Natale e mai ho visto bere Cristiano, mai una volta".

La dieta di Cristiano Ronaldo è questa. Colazione con prosciutto, formaggio e yogurt ipocalorico. A metà mattina Ronaldo consuma un toast con avocato e frutta. Poi c'è il pranzo: pollo e insalata. L'alternativa al pollo è rappresentata dai calamari. A metà pomeriggio c'è un altro pasto per il bomber che mangia un'insalata di tonno con le olive. La cena è a base di pesce o carne con insalata, e la cena si ripete due volte separatamente, la seconda senza insalata.

Sono banditi dalla tavola di Ronaldo i cibi ricchi di zucchero e pure le bevande gasate, che non beve mai. Anche gli alcolici non fanno parte della dieta del cinque volte Pallone d'Oro, che invece beve tantissima acqua che gli permette di essere sempre idratato. Inoltre dalla sua dieta sono quasi esclusivamente esclusi i dolci. Pane, pesce, uova e bistecche fanno parte del suo regime alimentare. Adora il baccalà, piatto tipico in Portogallo, e mangia tanto pollo.