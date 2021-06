L'ironia e l'autoironia sono doti che lo contraddistinguono da sempre. Radja Nainggolan non ama prendersi troppo sul serio, al contrario gli piace scherzare anche su sé stesso e sui suoi difetti, senza aver paura delle opinioni altrui. È per questo che poco fa ha pubblicato una storia su Instagram che lo ritrae al posto di Cristiano Ronaldo in nella celeberrima scena verificatasi due giorni fa nella conferenza stampa pre-partita di Ungheria-Portogallo. Il campione lusitano guarda con disprezzo le due bottiglie di Coca Cola che ha davanti, prima di toglierle dalla sua vista. Ecco, nella vignetta postata sui social il volto di Nainggolan ha preso il posto di quello di CR7, ma non si tratta dell'unica differenza rispetto alla foto originale. Il belga, oltre alle due bottiglie di Coca Cola, ha davanti a sé anche un rifornimento di alcolici di tutto rispetto: se ne contano ben sette, tra cui Vodka, Whisky e addirittura una bottiglia di alcool etilico. Il tutto è stato condito dal suo commento: "E dai facciamoci una risata".

I vizi di Nainggolan

Il calciatore di proprietà dell'Inter è stato spesso criticato in passato per la gestione della sua vita privata. Accusato di non comportarsi da professionista, Nainggolan ha sempre rivendicato la volontà di essere giudicato soltanto per quanto fatto sul campo. Negli anni, sono stati diversi gli episodi che l'hanno visto coinvolto, tra cui spicca quello del capodanno del 2018, quando una sua diretta fece il giro del mondo. Radja si mostrò ubriaco, bestemmiò e fumò davanti a migliaia di spettatori, prima di scusarsi pubblicamente per l'accaduto. A seguito di quell'episodio, il belga fece conoscere a tutti i suoi vizi e, ora che sono diventati di pubblico dominio, si diverte a scherzarci su.

Cristiano Ronaldo e la Coca-Cola, Pogba e la birra

Niente a che vedere con quanto hanno fatto vedere in conferenza stampa Cristiano Ronaldo prima e Paul Pogba poi. Il portoghese è da sempre ferreo sia riguardo la dieta sia riguardo i vizi, che non possiede. Soltanto bere una Coca Cola per lui è utopia e il gesto di due giorni fa lo conferma. Dietro la scelta di Paul Pogba di togliere dalla propria vista una bottiglia di birra Heineken, invece, ci sarebbe la sua fede musulmana, che gli impedisce di bere alcolici. La birra, in realtà, era alcool free, ma probabilmente il Polpo ha voluto lanciare un messaggio, seguendo le orme di CR7. Nainggolan, infine, ha voluto fare soltanto un po' di sana autoironia, a testimonianza del suo carattere scherzoso e per niente permaloso.