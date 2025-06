video suggerito

Lukaku celebra l'arrivo di De Bruyne al Napoli a modo suo: la loro intesa è un'arma in più per Conte Romelu Lukaku accoglie Kevin De Bruyne al Napoli com una Stories sui social e lo fà a modo suo: la loro intesa troverà nuova linfa con la maglia dei campioni d'Italia in carica e può essere un'arma in più per Antonio Conte.

A cura di Vito Lamorte

Romelu Lukaku accoglie Kevin De Bruyne al Napoli con una Stories sui social e gli dà il benvenuto a modo suo: musica di 2Pac e una emoji per celebrare la loro intesa che troverà nuova linfa con la maglia dei campioni d'Italia in carica. Quello del club azzurro è un colpaccio di mercato che può aiutare il Napoli a fare un ulteriore salto di qualità.

Durante la festa per lo Scudetto a Big Rom era stato chiesto del suo connazionale ma la sua risposta era stata: ‘No comment'. A distanza di qualche settimana quelle parole risultano chiarissime e il Napoli il prossimo anno potrà avere a disposizione un campione di livello indiscusso per cercare di bissare in campionato e fare bene in Champions League.

Lukaku accoglie De Bruyne al Napoli e gli dà il benvenuto a modo suo

Romelu Lukaku, attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, ha condiviso una foto pubblicata dalla nazionale belga in cui festeggia con Kevin De Bruyne in maglia Belgio, accompagnata dalla canzone “2 of Amerikaz Most Wanted” di 2Pac e da un’emoji sorridente con una frase emblematica: "Portare il legame belga a Napoli. Buona fortuna, Kev! ".

Il riferimento è chiaro da parte di Big Rom: celebrare l'intesa con il suo compagno di nazionale e questa connessione può essere un'arma in più per Antonio Conte in vista della prossima stagione. Lukaku e De Bruyne sono figli delle ‘generazione d'oro' del Belgio e hanno fatto parte per tanti anni della nazionale che è stata ai vertici del Ranking FIFA e veniva date sempre tra le favorite agli Europei e ai Mondiali.

Di Lorenzo saluta l'arrivo di De Bruyne: "Benvenuto a Napoli"

"Benvenuto a Napoli Kevin De Bruyne". Anche Giovanni Di Lorenzo ha scelto le Instagram Stories per celebrare l’arrivo di KDB al Napoli: un messaggio semplice ma di grande rilievo che testimonia l’accoglienza calorosa che tutto l'ambiente azzurro sta riservando all'ex capitano del Manchester City.