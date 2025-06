video suggerito

De Bruyne al Napoli è ufficiale, c'è l'annuncio di De Laurentiis: "Benvenuto Kevin" Kevin De Bruyne è un giocatore del Napoli. è ufficiale. C'è l'annuncio di Aurelio De Laurentiis: "Benvenuto Kevin".

A cura di Vito Lamorte

Kevin De Bruyne è un giocatore del Napoli. è ufficiale. C'è l'annuncio di Aurelio De Laurentiis: "Benvenuto Kevin". Il calciatore belga si unirà ai neo campioni d'Italia e farà parte della rosa che Antonio Conte avrà a disposizione per la stagione 2025-2026. Un vero colpaccio da parte del club campano, che si è assicurato un giocatore di livello assoluto e che potrà essere utilissimo anche in vista del ritorno in Champions League della SSC Napoli.

"Kevin è orgoglioso di essere uno di noi!". Così il club campione d'Italia ha ufficializzato l'acquisto del centrocampista belga.

De Bruyne al Napoli: le cifre e i dettagli dell'operazione di mercato

Kevin De Bruyne approderà al Napoli dopo aver lasciato il Manchester City e percepirà un ingaggio complessivo – tra stipendio e bonus di firma – vicino ai 10 milioni di euro annui. La trattativa si è conclusa nei giorni scorsi ed ha avuto un lieto fine dopo la definizione della gestione dei diritti d'immagine del calciatore belga.

KDB ha firmato un contratto per le prossime stagioni tre stagioni e la struttura dell'accordo prevede un compenso annuo di 6 milioni di euro per i primi due anni dell'accordo, riducendosi a 5 milioni per un eventuale terzo anno nel caso l'opzione venga esercitata di prolungamento.