Luiz Felipe fuori controllo e l’amichevole degenera, la perla di Bartra “cancella” tutto L’amichevole tra Betis e Burnley ha preso una brutta piega con un principio di rissa, e la doppia espulsione dell’ex Serie A Luiz Felipe e Gudmundsson. La perla di Bartra ha restituito “bellezza” al match.

A cura di Marco Beltrami

Non tutte le amichevoli finiscono per essere tali. Qualche volta l’eccesso di agonismo gioca brutti scherzi e le cose prendono una brutta piega. È questo il caso di Betis-Burnley, friendly match che è stato contraddistinto da tante situazioni al limite che hanno spinto l’arbitro a prendere provvedimenti. Tra i più nervosi la vecchia conoscenza della Serie A Luiz Felipe.

Sin dall’inizio la gara tra la formazione spagnola e quella inglese ha fatto registrare dei contrasti molto duri. Un crescendo di tensione, soprattutto nella metà campo del Betis tra i difensori bianconeri e gli attaccanti avversari, che ha portato l’arbitro a redarguire i capitani invitandoli a cercare di placare gli animi dei rispettivi compagni. Un tentativo che però non ha portato risultati visto quanto accaduto a fine primo tempo.

Un contrasto tra Luiz Felipe e Johann Gudmundsson ha scatenato il parapiglia. L’ex difensore di Salernitana e Lazio, in possesso del doppio passaporto italiano e brasiliano, e con all’attivo una presenza nella Nazionale ha perso le staffe con l’avversario che aveva reagito dopo una sua entrata decisa. Prima la testata e poi la manata tra il collo e la faccia per Luiz Felipe incontrollabile. Il rosso diretto sventolato dal direttore di gara (anche l'avversario è stato allontanato per doppio giallo) ha infiammato l'ex centrale della Serie A, che è stato placato da compagni e componenti dello staff.

Capannello di uomini a ridosso delle panchine e situazione che si è normalizzata solo dopo diversi minuti di stop forzato. Le due compagini si sono così ritrovate a giocare dieci contro dieci, per un match che sicuramente poi non ha dato le indicazioni sperate agli allenatori che avrebbero voluto vedere le proprie squadre in una situazione di normalità.

Un pomeriggio dunque da dimenticare che ha vissuto poi un momento di tutt'altra natura poco dopo grazie a Bartra che con una super giocata ha restituito bellezza alla partita, "cancellando" in parte quanto accaduto prima. Un gol alla Maradona per il duttile difensore con una conclusione da centrocampo che ha sorpreso l'estremo difensore della formazione inglese. 1-1 e tutti a casa, con la necessità di raffreddare gli animi in vista dell'inizio della stagione.