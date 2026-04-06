Edoardo Bove: “Non ho mai avuto paura di morire, Mourinho ha scritto subito ai miei genitori”

Oggi Bove gioca al Watford e ha messo alle spalle un incubo durato molti mesi. Si è messo alle spalle il periodo difficile dopo l’arresto cardiaco: “Mi sentivo un supereroe, ho iniziato una nuova vita”

Edoardo Bove è tornato a giocare con il Watford, la prima esperienza dopo un incubo durato 16 mesi: dall'arresto cardiaco in campo contro l'Inter quando giocava con la Fiorentina a oggi tutto è cambiato e finalmente il centrocampista ha ritrovato la gioia di giocare e la continuità in campo. Ha debuttato in Championship il 14 febbraio e un mese dopo ha anche segnato il primo gol con la nuova squadra, il primo segnale di rinascita.

In una lunga intervista al DailyMail ha raccontato cosa sta vivendo in questo momento. "Prima che accadesse mi sentivo un supereroe. Ho iniziato una nuova vita. Non rimpiango nulla perché mi ha reso più forte. Non ho mai avuto paura di morire", ha detto parlando del suo trasferimento in Inghilterra: non poteva più giocare in Italia a causa del defibrillatore impiantato sotto pelle, ma lì le regole sono diverse e gli hanno permesso di scendere di nuovo in campo in tutta sicurezza. Tutti gli sono stati vicino, a cominciare da José Mourinho che è stato uno dei primi a telefonare alla sua famiglia.

Bove racconta il ritorno in campo

Adesso gioca nel Watford e sta provando a ritornare protagonista dopo lunghi mesi di inattività. L'arresto cardiaco ha messo in sospeso la sua carriera a 22 anni ma oggi Bove può ricominciare tutto dalla Championship sperando di tornare presto al alti livelli. Ricorda poco del malore che ha avuto in campo: "L'ultima cosa che ricordo è quando sono svenuto. Mi sono svegliato in ospedale senza sapere cosa fosse successo. Pensavo di essere stato coinvolto in un incidente d'auto". Era convinto di non poter giocare più a calcio ma non ha mai smesso si sognare.

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Il centrocampista ha parlato anche del defibrillatore che gli è stato impiantato e con cui ha dovuto imparare a convivere: "Durante il primo mese è stato difficile dormire su un fianco. Il fisico cambia. Quando ti vedi diverso allo specchio può essere doloroso, ma per me non lo è stato. Non sono mai rimasto delusa". Un giorno potrebbe anche toglierlo, ma nel frattempo ha trovato un campionato che gli permette di giocare anche con il dispositivo, come era successo a Eriksen.

L’esultanza di Bove dopo il primo gol al Watford

La chiamata di Mourinho

Tutto il mondo del calcio si è stretto attorno a Bove, ma a muoversi per primo è stato Mourinho che lo ha allenato alla Roma. Aveva un'ottima considerazione del centrocampista che allora era giovanissimo e non ha mai smesso di seguirlo. Ha trovato il modo di contattarlo anche se non poteva rispondere durante il ricovero: "Mi ha scritto per primo, ma non potevo rispondere a nessuno, così ha preso il numero dei miei genitori. Ho un rapporto incredibile con lui. Mourinho è una persona molto importante per me e la mia famiglia".