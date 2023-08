Luis Rubiales sospeso dal Governo spagnolo: presa di posizione dopo le mancate dimissioni Luis Rubilaes sarà presto sospeso dall’incarico di presidente della federcalcio spagnola dopo l’intervento del Governo. Le mancate dimissioni hanno portato a questo provvedimento: “Dovrebbe chiedere scusa”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il bacio di Luis Rubiales, presidente della federcalcio spagnola, ha generato un caos senza precedenti in terra iberica. Dopo la vittoria dei Mondiali di calcio femminili da parte della Spagna in finale contro l'Inghilterra, l'episodio che ha immediatamente distolto l'attenzione dal successo della nazionale spagnola è stato il bacio del presidente federale alla calciatrice Jenni Hermoso. Una delle atlete più rappresentative della Spagna si è vista baciare sulle labbra dallo stesso Rubiales per un eccesso di euforia nel corso della premiazione in campo. Il risultato? Richiesta di dimissioni e apertura d'inchieste, tra cui quella della FIFA.

Già questo venerdì ci si aspettava che il numero uno della Federcalcio spagnola presentasse le sue dimissioni e invece a sorpresa così non è stato. Sperava in una mediazione della Hermoso per avvalorare la sua posizione sottolineando come tutto ciò sia capitato solo per un eccesso di entusiasmo per quel successo. Ma ha poi deciso di agire da solo annunciando di battersi da solo per difendersi dalle accuse di abusi sessuali. Il bacio sarebbe stato condiviso dalla giocatrice secondo il suo punto di vista: "Le ho detto di dimenticarsi del rigore sbagliato ci siamo abbracciati. Quindi le ho chiesto un bacetto e lei mi ha detto che andava bene". Un qualcosa che non giustifica quel gesto che in tanti hanno ritenuto inopportuno. Anche la stessa giocatrice che si aspetta punizioni esemplari.

Il bacio inatteso del presidente della Federazione spagnola, Rubiales, alla calciatrice, Hermoso.

Una versione che non avrebbe convinto il Governo spagnoloche ha deciso di sospendere Luis Rubiales. Lo ha dichiarato Victor Franco, Presidente del Consejo Superior de Deportes, che in conferenza stampa ha specificato con forza la dura presa di posizione: "Il signor Rubiales non è stato all'altezza del compito – spiega – Non è stato all'altezza di ciò che i giocatori si aspettavano, né di ciò che il Governo si aspettava, né di ciò che, soprattutto, la società spagnola si aspettava. Non ha fatto quello che avrebbe dovuto fare". La presa di posizione del Governo è netta:

"Non è stato all'altezza della situazione, oggi non ha fatto quello che avrebbe dovuto fare – ha detto – L'assemblea invece di calmare il clima, ha ravvivato la polemica. Il governo intende agire. Il cammino di Rubiales è finito: lo sospenderemo dalle sue funzioni. Situazione inevitabile arrivati a questo punto: "Dovrebbe chiedere scusa alle calciatrici: questo deve essere il Me Too dello sport spagnolo".

Dichiarazioni che rappresentano un seguito all'azione del Consejo Superior de Deportes (CSD) che ha già presentato le denunce contro Luis Rubiales al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) affinché il dirigente spagnolo venga immediatamente sospeso dalle sue funzioni. Víctor Franco, Segretario di Stato per lo Sport in Spagna, ha assicurato che le accuse "sono molto gravi" e che le conseguenze dovrebbero quindi essere immediate. L'allontanamento dalla sua carica attuale potrebbe dunque avvenire già questo venerdì.