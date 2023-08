Rubiales chiede scusa per il bacio in bocca a Hermoso: “Ho sbagliato ma ho agito senza malizia” Travolto dalle polemiche, il presidente della Federazione spagnola diffonde un videomessaggio nel quale si spiega usando un tono responsabile: “Atteggiamento spontaneo in un momento di massima eccitazione per la vittoria. Ma non dovevo farlo”.

Il bacio sulla bocca di Luis Rubiales alla calciatrice, Jennifer Hermoso.

Il bacio della discordia e poi ancora quel brutto gesto fatto quando ha avuto la certezza che la ‘sua' Spagna sarebbe stata campione del mondo di calcio femminile. Le immagini di Luis Rubiales hanno fatto il giro del mondo per quegli atteggiamenti sopra le righe, definiti molesti e sconvenienti, oltre che censurabili sotto il profilo umano e professionale, considerato il ruolo istituzionale. Il presidente della federazione iberica ha provato prima a rispedire al mittente le critiche bollandole come ciarle di bassa lega poi, a mano a mano che la polemica è divenuto un caso nazionale (gli sono piovute addosso le obiezioni della politica) ha cambiato tono e versione dei fatti scusandosi pubblicamente.

"È un piccolo gesto tra due amici che stanno celebrando qualcosa – è stata la giustificazione iniziale di Rubiales -. Non rispondiamo agli idioti, non diamo importanza a queste persone che dicono cose di poco conto. Vogliamo goderci il momento, il mio è un gesto senza cattive intenzioni".

Azionare il rewind e fermare la sequenza videoclip sui momenti salienti a corredo della finalissima tra Furie Rosse e Inghilterra aiuta a spiegare con dovizia di particolari cosa e successo e perché quelle situazioni sono riuscite a prendere il sopravvento perfino sul successo iridato.

Il fattaccio ha un primo e un secondo tempo: in una clip si vede in diretta tv il massimo dirigente che abbraccia con calore la giocatrice, Jennifer Hermoso, la stringe a sé, le prende il viso tra le mani e poi le dà un bacio non consensuale sulla bocca ("non mi è piaciuto… eh", si affretterà a dire in una storia su Instagram); in un'altra si abbandona a un'esultanza maschilista per aver portato le mani all'inguine e stretto gli attributi come a dire che si era trattata di una vittoria "con le palle". Una reazione tanto inappropriata, quanto irrispettosa e triviale sia verso il mondo femminile sia per la presenza accanto a sé della Regina di Spagna, Letizia, e dell'Infanta, Sofia, oltre al numero uno della Fifa, Gianni Infantino.

Col passare delle ore, però, Rubiales modifica gli accenti delle sue parole e pronuncia frasi più concilianti, ammettendo le proprie responsabilità, di aver mancato ai doveri istituzionali di presidente ma facendo sempre salva la buona fede. In buona sostanza, dice di aver sbagliato ma solo per troppo trasporto emotivo che non è riuscito a controllare. El Chirniguito Tv ha diffuso un video messaggio in cui il numero uno del calcio spagnolo chiede scusa sia alla Hermoso sia a chi si fosse sentita offesa per quel suo comportamento.

Il gesto volare del massimo dirigente del calcio iberico, accanto alla Regina e alla Infanta di Spagna.

"Il mio gesto è stato equivocato – dice Rubiales -. È stato un gesto fatto in buona fede, non c’era malizia in un momento di massima eccitazione. Mi è sembrata una cosa naturale, spontanea, ma si è creato un putiferio. Mi dispiace, non posso fare altro che scusarmi con quelle sono persone che si sono sentite offese. Quanto accaduto mi vale da lezione. Un presidente di un’istituzione così importante come la federazione deve essere più attento".

Dimissioni. Le chiede Carolina Morace che – come riportato dall'Agenzia LaPresse – definisce il comportamento di Rubiles "una molestia. Un bacio in bocca non richiesto, in diretta tv, prevede l'attivazione dello stesso protocollo anti violenza della Federazione Calcio Spagnola. Sono necessari provvedimenti seri e immediati".