Luis Enrique sorprende la giornalista dopo la Supercoppa: “Pensi che il PSG meritasse?”. Poi la lezione

Luis Enrique ha provato a sorprendere una giornalista dopo la vittoria della Supercoppa Europea con il suo PSG. Al termine del rocambolesco match vinto ai rigori contro il Tottenham in quel di Udine, l'allenatore spagnolo ha ribaltato i ruoli chiedendo alla sua intervistatrice se pensasse che la vittoria dei parigini fosse meritata. Poi ecco la lezione di sportività.

Luis Enrique sorprende la giornalista con una domanda

"Pensi che ce lo meritassimo?", ha detto l'allenatore spagnolo dopo aver mostrato la maglia celebrativa dell'ultimo successo del PSG. Jules Breach di TNT Sports però non si è fatta prendere in contropiede e ha ribaltato la domanda a Luis Enrique.

Quest'ultimo si è mostrato molto onesto e lucido nella sua analisi su quanto accaduto in campo: "Per 80 minuti, no, non ce lo meritavamo. Credo che il Tottenham meritasse di vincere la partita, perché si percepiva che erano in forma. Si vedeva che si sono allenati per sei settimane. Hanno giocato una grande partita e noi ci siamo allenati solo per sei giorni. Ma a volte il calcio è ingiusto".

La dea bendata ha aiutato un po' gli audaci calciatori del PSG che sono riusciti nel finale a recuperare i due gol di svantaggio: "Devo dire che siamo stati molto fortunati negli ultimi 10 minuti: siamo riusciti a segnare due gol. Devo anche dire che i miei giocatori hanno avuto fiducia fino all’ultimo minuto, proprio come i nostri tifosi, ma il calcio è imprevedibile. E in questo senso, devo dire che siamo stati molto fortunati".

Luis Enrique e l'erede di Donnarumma

Inevitabile in conclusione anche una battuta sull'erede di Donnarumma, Lucas Chevalier. Luis Enrique si è detto soddisfatto della sua prestazione: "Devo dire che ha mostrato una grande personalità, ed è fondamentale se vuoi restare in un club come il PSG. C’è molta pressione intorno a noi, ma sono molto contento per lui perché ha mostrato questa personalità. E sono felice anche per i giocatori entrati dalla panchina, perché sono importantissimi".