Il PSG è Supercampione d’Europa! Tottenham KO ai rigori: Chevalier fa una papera poi si riscatta

Il PSG alza al cielo la Supercoppa Europea 2025 battendo ai rigori il Tottenham alla Bluenergy Arena di Udine. Una vittoria che a cinque minuti dal '90 sembrava impossibile e segnata dall'errore che sembrava essere destinato il simbolo della serata: la papera di Lucas Chevalier, nuovo titolare tra i pali parigini dopo la clamorosa e rumorosa rottura con il portiere italiano Gianluigi Donnarumma. E invece nei minuti finali arriva la doppia rimonta e poi ai calci di rigori il nuovo estremo difensore dei parigini si riscatta parando un penalty che risulterà poi decisivo nella conquista del trofeo (che va così per la prima volta nella storia ad un club francese)

Il primo squillo decisivo arriva al 39′: punizione dalla trequarti di Porro, mischia in area e tap-in di Micky van de Ven dopo la respinta corta di Chevalier. Un colpo che indirizza la gara, ma non la chiude. Il Paris prova a reagire senza mai trovare la precisione necessaria, anche per merito di Vicario, perfetto nel neutralizzare Doué e Barcola.

La svolta al 48′, ancora su calcio piazzato. Pedro Porro pesca sul secondo palo Cristian Romero, dimenticato dalla difesa. Colpo di testa in diagonale dell'argentino e intervento maldestro di Chevalier, che tocca ma non trattiene. Il pallone si infila in rete: 2-0 Spurs e partita virtualmente finita. I francesi nel forcing finale, con tutti i giovani attaccanti mandati in campo da Luis Enrique nel disperato tentativo di rimontare i due gol di svantaggio, però riescono nell'impresa con il gol del sudcoreano Lee Kang-In, arrivato all'85' che fissa il punteggio sul 2-1 e la rete dell'altro neoentrato Gonçalo Ramos in pieno recupero che ha portato il match ai calci di rigore (i supplementari non erano previsti da regolamento). A trionfare nella lotteria dei rigori è comunque il Tottenham favorito dal rigore sbagliato in avvio da Vitinha.

A trionfare nella lotteria dei rigori è poi il Paris Saint Germain con Lucas Chevalier che si riscatta e diventa l'eroe della serata con il rigore parato a Van de Ven che ha rimesso in corsa i parigini dopo l'errore iniziale di Vitinha e che poi hanno saputo capitalizzare il penalty sbagliato da Tel con quello decisivo trasformato da Nuno Mendes. Da colpevole a protagonista assoluto, il sostituto di Gigio Donnarumma firma una notte che in Francia ricorderanno a lungo.