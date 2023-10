Luis Enrique si scaglia contro i giornalisti dopo la partita del PSG: “Siete voi a non capire nulla” Dopo la vittoria del PSG sul Rennes Luis Enrique esplode per la domanda di un giornalista: “Vedete solo le cose negative. Siete corrosivi. In tutte le interviste”

A cura di Ada Cotugno

La vittoria del PSG non basta per riportare il sorriso sul volto di Luis Enrique. La sua avventura a Parigi non è cominciata proprio con il piede giusto, tra il caso Mbappé e i risultati sul campo che continuano a non essere costanti. Ieri sera è arrivato il 3-1 contro il Rennes che ha portato i parigini al terzo posto, a -2 dalla vetta, e nonostante ciò l'umore non era dei migliori.

E nel post partita in diretta su Free Ligue 1 l'allenatore spagnolo è stato protagonista di un duro sfogo contro un giornalista. Dopo aver analizzato la partita ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa parlando in spagnolo: "Vedete solo le cose negative. Siete corrosivi. In tutte le interviste! È la persona più negativa nella storia del calcio mondiale. Una volta abbiamo vinto 4-1 e mi ha detto che meritavamo di perdere".

Luis Enrique ha difeso a spada tratta i suoi giocatori, oggetto di diverse accuse da parte dei commentatori: "Secondo me, il Rennes è stato migliore di noi nei primi 25 minuti e dovevamo migliorare o la partita sarebbe diventata complicata. E perché? Perché noi non siamo macchine, questi signori (si è rivolto a Ludovic Giuly e Rio Mavuba, presenti sul set) erano giocatori".

E poi, prima di lasciare il set visibilmente seccato, l'allenatore ha aggiunto un ultima frase verso il giornalista che gli ha chiesto di spiegare quali dettagli dovrebbero essere limati all'interno del PSG per far comprendere meglio il suo stile di gioco al pubblico più giovane: "I giovani capiscono tutto, credo che siate voi a non capire nulla. Questo è quello che penso delle domande che mi fai".