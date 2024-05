video suggerito

Luis Enrique dice cose senza senso: “Mi piace la pioggia, c’è un’aria diversa”. È per non rispondere Non ha battuto ciglio Luis Enrique davanti alla domanda sul suo ormai ex giocatore, rispondendo in modo del tutto casuale: “Mi piacciono molto le giornate piovose, mi ricorda la mia terra di Gijon” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kylian Mbappé resta ancora l'argomento centrale in tutte le conferenze di Luis Enrique al PSG. La sua avventura con i parigini è finita ma ogni volta l'allenatore viene tormentato dalle domande sul francese: questa volta però ha deciso di adottare una tattica furba eludendo completamente le richieste dei giornalisti con risposte che non hanno nulla a che fare con il calcio.

Questa volta lo spagnolo ha sconvolto tutta la sala stampa cominciando a parlare del tempo. Un reporter spagnolo gli aveva chiesto se avesse già parlato con Mbappé, dato che conosce molto bene la Liga, così da potergli dare qualche consiglio, ma la domanda evidentemente ha urtato Luis Enrique che ha deciso di rispondere in modo molto fantasioso.

"Penso che oggi sarò un giorno molto piovoso, ma è anche una bellissima giornata perché si sente quest'aria diversa. Mi piacciono molto le giornate piovose, mi ricorda la mia terra di Gijon. Sono asturiano al 100%, e credo di aver risposto alla tua domanda perfettamente" sono state le parole dell'allenatore che hanno lasciato tutti a bocca aperta, mentre lui ha guardato il giornalista facendogli un sorriso in segno di sfida.

La decisione di Mbappé sul suo futuro

Era noto da tempo ma la decisione è stata annunciata soltanto qualche giorno fa. Con un video Mbappé ha informato i tifosi che lascerà il PSG alla fine di questa stagione per cominciare una nuova avventura (presumibilmente al Real Madrid), chiudendo così il suo ciclo nel calcio francese.

Già da diversi mesi tutte le domande erano focalizzate sul suo futuro e sul tira e molla con il club parigino che alla fine non è riuscito a convincerlo a firmare il rinnovo di contratto per prolungare la sua permanenza. Luis Enrique alla fine ha deciso di non rispondere più alle questioni poste sul suo ormai ex giocatore, ribadendo a modo suo che si tratta di un capitolo chiuso da non riaprire.