Luis Enrique avrà un’area dedicata per allenare dalla tribuna: cosa accadrà nelle prossime partite

Per due volte Luis Enrique ha seguito il suo PSG dalla tribuna, aprendo la mente a una visuale inedita che gli ha permesso di fare nuove considerazioni, e potrebbe continuare a osservare la sua squadra dall'alto anche nelle prossime gare. Con pc alla mano e cuffie sulla testa l'allenatore ha impartito le indicazioni direttamente dagli spalti, convincendo la società a creargli una zona dedicata dove potersi sedere con le attrezzature e i suoi collaboratori più fidati.

Secondo quanto riportato da RMC il PSG allestirà un box esclusivo per l'allenatore spagnolo, una novità per il calcio europeo che potrebbe prendere piede anche per altre squadre. Ogni volta che vorrà Luis Enrique potrà sedersi in tribuna nel suo spazio ben attrezzato, così da monitorare i giocatori da una prospettiva nuova che potrà portare benefici a tutto il gruppo.

Non è mai stato fatto prima d'ora e i parigini saranno i precursori di questa nuova strategia che sicuramente avrà presto dei seguaci in giro per il mondo. Luis Enrique avrà una zona in tribuna dedicata esclusivamente a lui, dalla quale potrà seguire tutte le partite in casa come se fosse in panchina. Al momento siede in cima alla tribuna stampa ma verrà fatto un box per lui e i tre analisti che lo accompagnano, Vincent Brunet, Quentin Billy e Antoine Guillotin.

Come sempre avrà un auricolare per comunicare con Rafel Pol che resterà a bordocampo per fare da tramite come i giocatori, proprio come accaduto nelle partite come il Lens e l'Atalanta in Champions League. Il PSG farà in modo di sistemarlo nel miglior modo possibile, aprendo a un modo di allenare completamente diverso da tutto ciò che c'è stato prima. È l'ennesima rivoluzione portata avanti da Luis Enrique che dopo aver vinto tutto ha ancora voglia di migliorarsi e imparare.