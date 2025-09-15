Luis Enrique segue il PSG in tribuna anziché dalla panchina e resta stupefatto: “Qui è tutto diverso”

Luis Enrique ha seguito il primo tempo dell’ultima partita del PSG contro il Lens seduto in tribuna. Il tecnico ha volutamente disertato la panchina per i primi 45 minuti: “Guardarla da qui è totalmente diverso”.

Luis Enrique continua a vincere con il suo PSG dopo la splendida stagione scorso culminata con la conquista della Champions. Il tecnico spagnolo è ora chiamato alla prima uscita ufficiale della stagione proprio in Champions da campione in carica sfidando l'Atalanta di Juric al Parco dei Prinicipi. Nel frattempo però il suo PSG in campionato è riuscito a battere il Lens 2-0. Una vittoria caratterizzata da un episodio piuttosto curioso che conferma ancora una volta l'originalità dello stesso Luis Enrique.

L'allenatore del PSG infatti non era in panchina durante il primo tempo della partita, bensì in tribuna. Ma perché? Non era squalificato Luis Enrique, ma la sua è stata una scelta precisa. L'allenatore del PSG ne ha parlato al termine della partita: "Volevo seguire il primo tempo dagli spalti ed è magnifico, diverso, posso controllare tutto". Luis Enrique è poi tornato in panchina dopo l'intervallo ma il suo gesto può dare il via a una piccola innovazione che il tecnico spagnolo intende replicare anche in vista delle prossime partite ufficiali del PSG. Magari anche in Champions contro l'Atalanta.

Luis Enrique è reduce da una frattura della clavicola a seguito di in un incidente in bicicletta. Davanti alle telecamere si è infatti presentato con braccio ingessato ma nonostante tutto è stato protagonista a suo modo: "Io e il mio staff cerchiamo di migliorare le nostre prestazioni da molto tempo – ha proseguito l'allenatore del PSG parlando ancora della sua decisione di seguire il primo tempo in tribuna -. Vedo allenatori di rugby guardare le partite da una prospettiva molto diversa da tanto tempo e mi piace l'opportunità di poter cercare quel miglioramento".

Luis Enrique torna in panchina per il secondo tempo.

Il tecnico spagnolo ha poi aggiunto: "È un'opzione interessante che utilizzerò in futuro anche perché si può parlare perfettamente durante l'intervallo perché si è visto chiaramente chi ha giocato bene in campo – conclude -. Oltre a questo, abbiamo molte informazioni in nostro possesso grazie a quella prospettiva. In questo senso, è molto positivo". Durante il suo primo tempo in tribuna Luis Enrique impartiva istruzioni al suo fedele assistente Rafel Pol, che era in collegamento con l'allenatore tramite delle cuffie.