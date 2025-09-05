Luis Enrique in ospedale, frattura della clavicola dopo un incidente in bici: sarà operato

Qualche giorno di riposo forzato per Luis Enrique, rimasto coinvolto in un incidente mentre era sulla sua bicicletta. Oggi l'allenatore è stato soccorso dai servizi di emergenza in seguito a una caduta che gli ha causato la frattura della clavicola. Lo comunica il PSG attraverso i suoi canali ufficiali, aggiungendo anche che l'allenatore verrà sottoposto a un intervento chirurgico per superare questo infortunio. I paramedici sono intervenuti immediatamente per prestargli soccorso e trasportarlo immediatamente in ospedale dove verrà operato nei prossimi giorni.

Incidente in bici per Luis Enrique

L'allenatore si trovava in Spagna, dove sta trascorrendo qualche giorno approfittando della sosta per le nazionali, quando è accaduto l'incidente inaspettato. Luis Enrique è un grande appassionato di ciclismo e va in bicicletta nel tempo libero anche a Parigi, ma stavolta una caduta gli ha causato un bruttissimo infortunio: il PSG ha aggiornato i tifosi, comunicando che il tecnico ha subito una brutta frattura alla clavicola che lo costringerà a subire un intervento chirurgico nei prossimi giorni. Non c'è ancora la data precisa, ma probabilmente l'asturiano riuscirà a essere in panchina per la ripresa del campionato, nella partita contro il Lens.

Il club ha dato i primi aggiornamenti ai tifosi: "In seguito a un incidente in bicicletta avvenuto venerdì, l’allenatore del Paris Saint-Germain Luis Enrique è stato soccorso dai servizi di emergenza e sarà sottoposto a un intervento chirurgico per una frattura alla clavicola". Anche il presidente Nasser Al-Khelaifi è stato informato e sarà presto al fianco del tecnico, di cui non si conoscono ancora i tempi di recupero. Tra pochi giorni il PSG tornerà in campo per la ripresa del campionato e il debutto in Champions League contro l'Atalanta.