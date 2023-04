Lucchesi segna un gol da cinema: scarta tutti per 70 metri ed entra in porta col pallone Nella partita del campionato Primavera 1 tra Fiorentina e Bologna il difensore dei viola Lorenzo Lucchesi con un coast to coast pazzesco ha realizzato un gol capolavoro.

A cura di Alessio Morra

Di gol belli nell'arco di una stagione se ne vedono parecchi. Quando si vede una marcatura di pregevole fattura si pensa, ormai da anni, subito alla candidatura al Puskas Award, che viene assegnato a chi realizza il gol più bello della stagione. Di sicuro verrà visionato dai giurati, da coloro che sceglieranno i candidati, il gol favoloso che ha realizzato in un match del campionato Primavera.

Sabato scorso scendono in campo in un match della ventottesima giornata del campionato Primavera 1 la Fiorentina e il Bologna. Una partita importante per i viola che occupano la seconda posizione, che dà l'accesso diretto alle semifinali dei playoff. La squadra gigliata guidata da Aquilani si impone per 2-0. L'incontro però è rimasto in bilico fino all'ultimo. Al 90′ infatti è arrivato il gol del raddoppio, letteralmente una perla rara.

Lorenzo Lucchesi è un difensore della Primavera della Fiorentina, classe 2003.

Perché il difensore centrale viola Lorenzo Lucchesi realizza un gol alla Leo Messi. Lucchesi prende palla nella metà campo della sua squadra, accelera e così salta due avversari, entra nella metà campo del Bologna, continua a galoppare, sopravanza con una finta di corpo un altro calciatore avversario, continua, con un numero si porta il pallone dal destro al sinistro, è davanti al portiere, lo salta e a quel punto deve ‘solo' depositare in rete il pallone. Il gol è davvero bellissimo. Un capolavoro.

Lucchesi ha realizzato un gol favoloso nella partita Fiorentina–Bologna.

Pian piano le immagini di questo gol hanno iniziato a diffondersi e la rete di Lucchesi si candida, come minimo, per il premio di gol più bello del campionato Primavera, ma potrebbe forse pure ambire ad ulteriori premi. Il difensore classe 2003, che è in rampa di lancio pure per la prima squadra, subito dopo l'incontro ha fatto il modesto. Lucchesi infatti si è detto conscio di aver realizzato un gol fantastico, ma vuole rimanere con i piedi per terra, pure perché c'è da pensare a due grandi obiettivi, oltre alla prossima partita di campionato: