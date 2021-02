Lucas Paquetà era stato accolto come il "nuovo Kakà" al Milan ma dopo un buon inizio il feeling si è affievolito. Il centrocampista brasiliano si è trasferito in Francia e dopo un periodo di adattamento sta facendo cose interessanti all'Olympique Lione di Rudi Garcia. Nell'anticipo del 26° turno della Ligue 1 2020-2021 contro il Brest l'OL ha conquistato di nuovo la vetta, in attesa delle altre gare, con una vittoria per 3-2 e ad aprire le marcature è stato proprio Paquetà: il numero 12 del Lione al 9′ ha pressato il portiere di casa Cibois, che ha controllato male il pallone e ha permesso al calciatore brasiliano di prendersi il pallone e battere a porta vuota.

Per l'ex milanista è alla seconda rete di fila dopo quella al Montpellier dello scorso turno, la terza nelle ultime quattro gare: Lucas Paquetà sta ritrovando una dimensione che sembrava ormai aver perso negli ultimi tempi in maglia rossonera. Per il calciatore classe 1997, come detto, si tratta della quarta rete con la maglia del Lione in 20 presenze tra Ligue 1 e Coupe de France. In un centrocampo con calciatori che sanno bene trattare bene il pallone come Thiago Mendes, Bruno Guimaraes e la stellina Aouar le sue prestazioni hanno subìto un’impennata e ora Paquetà sembra esserse tornato a esprimersi ai suoi livelli.

Gli ospiti si sono portati sul 3-0 già alla fine del primo tempo, visto che dopo Paquetà hanno trovato la via della rete anche Aouar al 29′ e Memphis Depay su calcio di rigore al 44′ ma nella ripresa i padroni di casa del Brest hanno provato a rispondere con i gol di Chardonnet e Cardona. Rimonta mancata per un soffio. Il risultato al triplice fischio finale porta la truppa di Rudi Garcia in vetta alla classifica del torneo transalpino ma ora si attendono le risposte di Lille e Paris Saint-Germain.