Luca Zidane portiere dell’Algeria in Coppa d’Africa, il figlio di Zizou si gioca pure i Mondiali 2026

Il figlio di Zinedine Zidane, che dallo scorso ottobre è eleggibile per l’Algeria, è il favoritissimo per il posto da titolare per la porta dell’Algeria, che disputerà la Coppa d’Africa.

Zinedine Zidane è uno dei calciatori più forti della storia, uno dei soli cinque calciatori ad aver segnato in due differenti finali dei Mondiali, naturalmente con la Francia. I suoi figli hanno provato tutti a fare i calciatori. Luca, che è un portiere, da qualche mese gioca per l'Algeria e con la nazionale guidata dal CT Petkovic potrebbe disputare da titolare la Coppa d'Africa, preludio, magari, anche della titolarità ai Mondiali 2026.

Guendouz infortunato: salta la Coppa d'Africa

Les Fennecs, le Volpi del Deserto, stanno cercando un portiere. Sembra strano, ma è così. La Coppa d'Africa inizia tra qualche giorno e durerà un mese. L'Algeria è sempre da considerare tra le squadre favorite. Il CT Petkovic è un allenatore esperto ed ha ottenuto senza problemi la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. Ma ha perso il portiere titolare Alexis Guendouz, a causa di un infortunio al polpaccio. E ora il dilemma portiere ritorna. Visto che un anno fa aveva lasciato il mito Rais M'Bolhi, classe 1989 che ha lasciato dopo 90 presenze e mille battaglie.

Luca Zidane in ballottaggio con Ouassama Benbot

Luca Zidane è stato convocato per la prima volta lo scorso ottobre, ha esordito lo scorso ottobre contro l'Uganda nelle Qualificazioni ai Mondiali, ed è salito a bordo in Coppa d'Africa. E ora si gioca la titolarità con Oussama Benbot, classe 1994, con quattro presenze all'attivo in nazionale, solo una in questi ultimi mesi.

La scelta di Petkovic per la porta dell'Algeria

L'Equipe riferisce che il CT Petkovic, ex allenatore della Lazio, ma anche della Svizzera, deciderà insieme al preparatore dei portiere Guido Nanni, ex portiere che è stato preparatore alla Roma e al Palermo, chi sarà il titolare con Zidane junior che si gioca le sue chance.

Le scorso ottobre quando a Orano venne presentato come calciatore dell'Algeria, Luca Zidane disse: "Sono felice e orgoglioso di essere qui, darò il massimo per rendere orgoglioso il popolo algerino. Tutta la mia famiglia mi sostiene. Mio nonno è felice che io sia in Algeria e che abbia preso questa decisione".