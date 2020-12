Il Giudice Sportivo ha squalificato per una giornata Lorenzo Insigne in seguito all'espulsione rimediata al 73′ di Inter-Napoli per aver proferito una frase offensiva ("Vai a ca**re") nei confronti dell'arbitro Massa, pochi istanti dopo l'assegnazione del calcio di rigore decisivo ai nerazzurri. Il capitano del Napoli, in virtù della squalifica, salterà così la prossima partita in calendario contro la Lazio e tornerà arruolabile per Napoli-Torino.

Una giornata di squalifica per Insigne

Il capitano del Napoli era convinto di subire due turni di squalifica, ma il giudice sportivo dopo aver letto il referto dell'arbitro Massa ha deciso di infliggergli una sola giornata di squalifica. Insigne dunque non giocherà domenica sera nel posticipo con la Lazio, in programma alle ore 20.45. Insigne ‘squalificato per aver con gestualità plateale rivolto al Direttore di gara espressioni irrispettose' ha ricevuto anche un'ammenda di 10.000 euro.

Insigne salterà Lazio-Napoli

Sarà un attacco totalmente rivoluzionato per i partenopei che contro la Lazio dovranno schierare una tridente inedito, mai provato nemmeno in Europa League. Perché a Gattuso mancheranno i due centravanti Osimhen e Mertens che sono infortunati e lo squalificato Insigne. In mezzo dunque tocca a Petagna, gli esterni saranno Politano e Lozano, che per una volta non dovranno contendersi il posto in squadra.

3 giornate di squalifica per Barak del Verona

Chi invece ha ricevuto una durissima sanzione è invece Antonin Barak, giocatore di talento del Verona che è stato espulso nel corso del match con la Sampdoria per un brutto fallo ai danni di La Gumina. Il giocatore della Repubblica Ceca salterà le partite contro Fiorentina, Inter e Spezia perché ha ricevuto tre giornate di squalifica: "Per avere, al 49° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito violentemente con una pedata il ginocchio di un avversario a terra".