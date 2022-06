L’Olanda si allena come se fosse una ‘partita al parco’: tutti in campo con una divisa diversa L’Olanda ha sorpreso tutti alla vigilia della gara di Nations League contro la Polonia. Prima della sfida di questa sera, nell’ultimo allenamento, è scesa in campo in maniera originale con ogni giocatori che indossava una divisa diversa dagli altri.

A cura di Fabrizio Rinelli

La vigilia della gara di questa sera che l'Olanda giocherà contro la Polonia è stata caratterizzata da un episodio piuttosto curioso accaduto durante gli allenamenti degli Orange. La Nazionale di Van Gaal infatti ha deciso di sorprendere tutti con un'iniziativa piuttosto curiosa che ha coinvolto tutti i componenti della rosa che in maniera divertita hanno preso parte con grande partecipazione.

Mentre tutti si aspettavano di vedere in campo la squadra per capire quali sarebbero state le ultime indicazioni di formazione da parte del Ct olandese, i giocatori fanno il loro ingresso sul terreno di gioco in modo a dir poco originale. Sembra quasi una partita al parco: tanti colori, risate e una sorta di imbarazzo da parte dei presenti. I giocatori iniziano la sessione d'allenamento indossando ognuno di loro una divisa diversa dall'altra. Sono le maglia di alcuni club, per la maggior parte olandese, che hanno caratterizzato la carriera dei convocati da Van Gaal per queste sfide della fase a gironi della Nations League.

La spiegazione alla scelta dell'Olanda di far indossare queste maglie particolari ai propri giocatori è semplicemente riconducibile alla partecipazione attiva della federazione dei Paesi Bassi alla ‘Giornata nazionale del calcio olandese'. Hanno infatti proposto a tutti i giocatori di indossare le maglie dei club da cui hanno iniziato la propria carriera calcistica nelle giovanili. Le immagini pubblicate hanno messo in evidenza alcuni dei protagonisti anche del nostro campionato di Serie A come De Ligt, De Vrij e Koopmeiners. Il difensore della Juventus, cresciuto notoriamente nelle giovanili dell'Ajax fin dall'età di 10 anni, in realtà ha iniziato a giocare nell'Abcoude, piccolo club amatoriale dell'omonimo paese, vicino a Utrecht.

Per il centrale dell'Inter invece la maglia era totalmente di colore giallo come da tradizione del VV Spirit, il club in cui iniziò a giocare prima dei 6 anni. Per il centrocampista dell'Atalanta invece i colori nerazzurri a strisce verticali non si discostano molto da quelli della sua Atalanta, ma in realtà fanno riferimento Vitesse '22, suo primo club dilettantistico in cui iniziò a giocare prima di spiccare il volo nell'AZ Alkmaar. In maglia verde con la divisa del Thos invece Hateboer che prima di esplodere sempre con l'Atalanta di Gasperini si era fatto conoscere proprio qui dal calcio olandese.