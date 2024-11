video suggerito

Lo Swindon è in difficoltà, l'allenatore sa perché: "Il campo è stato costruito su un cimitero" Il tecnico dello Swindon Town Ian Holloway è convinto che il campo di allenamento della squadra di League Two sia maledetto, troppi infortuni: "È stato costruito su un cimitero, mia moglie verrà a chiedere scusa a queste persone e purificarlo".

A cura di Paolo Fiorenza

Ian Holloway era fermo da 3 anni, poi lo Swindon Town – club di League Two, ovvero la quarta divisione inglese – ha pensato a lui per risollevare le sorti calcistiche del club del Wiltshire: lo scorso 25 ottobre il 61enne allenatore londinese è stato ufficializzato come nuovo tecnico dello Swindon, che ha preso in corsa quando era al 22simo posto in classifica (su 24 compagini). Da allora la squadra ha giocato tre partite di campionato, ottenendo due pareggi e una sconfitta: un ruolino che conferma il club nella medesima posizione, ovvero in piena zona retrocessione. Holloway, che non è un pivellino avendo allenato anche in Premier League, si è fatto un'idea precisa del motivo delle difficoltà dello Swindon: sostiene che il suo nuovo club sia "infestato" e ha chiesto alla moglie di "purificare la zona" con una sorta di esorcismo fatto con la salvia.

Ian Holloway pensa che il campo di allenamento dello Swindon sia maledetto

Holloway non chiede rinforzi di mercato per risalire in classifica – come farebbe qualche altro allenatore – ma piuttosto un rito che liberi il campo di allenamento dello Swindon da quelle che ritiene essere presenze malefiche, in seguito alle voci secondo cui il suddetto campo sarebbe maledetto. Una convinzione diventata in lui ancora più forte dopo una serie di infortuni nella prima squadra. Ollie Clarke è stato l'ultimo a cadere vittima: il centrocampista starà fuori un mese per un problema alla caviglia.

"Sono assolutamente devastato dall'infortunio di Ollie, quindi cercherò di ripulire l'area del campo di allenamento perché la gente mi dice che è infestata – ha spiegato Holloway – Seriamente, c'è un cimitero da qualche parte qui vicino, non sto scherzando. Mia moglie guarda questo tizio su YouTube, Caspersight (uno youtuber che produce video su temi paranormali, ndr), e lui dice: ‘È stato costruito su un cimitero!'. Penso che il nostro campo di allenamento sia molto vicino ad un antico luogo di sepoltura, quindi chiederò a mia moglie di venire a chiedere scusa a tutte queste persone e spero che saremo un po' più fortunati".

Ian Holloway era fermo dal 2021, dopo aver lasciato il Grimsby

Il tecnico ha chiesto aiuto alla moglie per un rito di "purificazione con la salvia"

Holloway, che in precedenza ha allenato il Blackpool e il Crystal Palace in Premier League, ha poi aggiunto: "Vado a chiamare mia moglie con la sua salvia. Io ci credo? Non ne sono sicuro. Ma la convincerò a provare solo per aiutarci perché stanno succedendo delle cose strane, davvero". Piuttosto che sperare nell'esorcismo, il tecnico farà bene a preparare al meglio la sfida di sabato prossimo: lo Swindon Town ospiterà in casa il Morecambe, diretto concorrente per la salvezza.