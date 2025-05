Lo strano comunicato della Lazio dopo la partita contro l’Inter che ha fatto infuriare i tifosi

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

La Lazio ha fermato l'Inter con un pareggio incredibile al 90′ che ha lasciato aperti tutti i discorsi sulla lotta allo Scudetto: il gol su rigore di Pedro ha fatto scattare grandi polemiche nel tifo nerazzurro, tanto che la società in segno di protesta si è chiusa dietro un rigido silenzio stampa. La partita fa ancora parlare, ma anche sulla sponda biancoceleste gli animi non sono sereni, soprattutto dopo un comunicato diramato stamattina dalla società che ha fatto storcere il naso a tutti i tifosi. Il giorno dopo il pareggio è apparsa sui canali social una nota ufficiale piuttosto strana, piena di complimenti per il risultato ottenuto a San Siro che comunque non ha spostato gli equilibri per il quarto posto viste le vittorie di Juve e Roma.

"È stata una vera battaglia, affrontata con il cuore e con la testa, che tiene acceso il nostro sogno europeo. Con 65 punti e il sesto posto in classifica, siamo ancora lì, in corsa, pronti a giocarci tutto fino all’ultimo secondo. Perché questa squadra non molla. Mai.": parole di grande ammirazione che non sono state interpretate bene dai sostenitori, increduli per la scelta del club di lanciare un comunicato del genere in un momento non proprio tranquillo, con le dirette concorrenti che hanno ottenuto un risultato migliore.

Il comunicato della Lazio che non piace ai tifosi

Non è piaciuto per niente ai tifosi il comunicato ufficiale che la Lazio ha diramato sui suoi profili. È una lettera di ringraziamento per i suoi giocatori, reduci dal 2-2 contro l'Inter a San Siro, lodati per "il coraggio, la determinazione e lo spirito di sacrificio dimostrati", con un appello a tutti i tifosi di presentarsi allo stadio per l'ultima partita contro il Lecce. Una sorta di incoraggiamento per la lotta alla Champions che si deciderà tutta nell'ultima giornata con il testa a testa fra biancocelesti, Roma e Juventus (avanti rispettivamente di uno e due punti). Ma i tifosi sono tutt'altro che felici: in tanti non hanno apprezzato la nota della società che, a loro parere, starebbe festeggiando in modo eccessivo la qualificazione in Conference League che di certo non era tra gli obiettivi stagionali, dato che rientrare al quarto posto sembra una missione proibitiva.

Per tanti il comunicato è del tutto fuori luogo e tende a esaltare una situazione che non soddisfa nessuno. C'è chi lo ha definito imbarazzante e chi crede che questo sia del tutto eccessivo, dato che a San Siro la Lazio ha soltanto pareggiato e parlare di impresa eroica sembra davvero troppo. Quasi nessuno è d'accordo con la nuova linea comunicativa dei biancocelesti, soprattutto perché il finale di stagione non ha sorriso alla squadra che rischia di chiudere il suo anno solo con la qualificazione in Conference, lontana dai posti nobili della Champions.