Lo steward fa piangere il giovane tifoso dell’Aston Villa: il gesto di Diaby rimette tutto a posto Lo steward toglie uno striscione e fa piangere il giovane tifoso dell’Aston Villa durante la partita di Conference League: il gesto di Diaby rimette tutto a posto dello stadio e regala una notte indimenticabile al giovane supporter dei Villans.

A cura di Vito Lamorte

L'Aston Villa ha vinto in casa dell'AZ Alkmaar nella terza giornata della Conference League e si è presa il primo posto del gruppo F a pari merito col Legia Varsavia. La squadra di Unai Emery hanno sbancato l'AFAS Stadion con un poker sonoro ai padroni di casa, che sono la seconda forza della Eredivisie.

I Villans hanno imposto fin da subito il ritmo al match e si sono portati in vantaggio con Leon Bailey. Poco dopo Youri Tielemans ha raddoppiato e all'inizio della ripresa Ollie Watkins e John McGinn hanno chiuso i giochi. La rete di Ibrahim Sadiq per i padroni di casa serve solo per la differenza reti.

Durante la partita un giovane tifoso del club inglese aveva esposto uno striscione chiedendo la maglia a Moussa Diaby ma uno steward lo aveva portato via a causa di una nuova regola che nel calcio olandese vieta ai fan di portare cartelli che chiedono le magliette ai giocatori.

Il piccolo supporter dei Villans è scoppiato in lacrime ed è stato confortato da un altro steward.

Alla fine della partita, però, è arrivata la sorpresa. Diaby si è tolto la maglia e l'ha regalata al tifoso, che è stato accompagnato in campo per posare con lui in una foto. Un momento che questo giovane tifoso non dimenticherà mai.

Moussa Diaby è arrivato in Inghilterra la scorsa estate e da subito è entrato nel cuore dei tifosi e questo gesto non farà che aumentare la stima che i suoi nuovi supporter hanno di lui.

Ad Alkmaar Unai Emery ha festeggiato un anno come manager dell'Aston Villa e la vittoria ha sottolineato ulteriormente i progressi compiuti dalla sua squadra, che 12 mesi fa si trovava al 14° posto e aveva solo tre punti sopra la zona retrocessione: il tecnico basco ha riportato i Villans in Europa dopo tanti anni di assenza e ora occupano il quinto posto in classifica in Premier League.