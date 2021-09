Lo Spartak Mosca vince a Napoli e sfotte Spalletti: “Ma che emozione” Lo Spartak Mosca ha ottenuto uno splendido successo al Maradona battendo per 3-2 il Napoli. Al termine dell’incontro Spalletti ha battibeccato con la panchina della squadra russa, poi ha spiegato perché: “Un collaboratore tecnico ci ha preso in giro per tutto il secondo tempo”. E su Twitter lo Spartak ha punzecchiato Spalletti, che in passato ha allenato lo Zenit, scrivendo: “Ma che emozione”.

A cura di Alessio Morra

Lo Spartak Mosca ha vinto per 3-2 al Maradona e ha battuto il Napoli in una partita molto intensa, con quasi dieci minuti di recupero per ogni tempo, undici cartellini gialli e due rossi. Un match che rilancia la squadra russa che ha avuto modo di vincere contro Luciano Spalletti, che in passato ha allenato per due stagioni lo Zenit e per questo è un grande rivale. E anche per questo il successo sul Napoli è più godurioso, e sui social non è mancata una stilettata al tecnico toscano.

Quando è terminato il match tra il Napoli e lo Spartak Mosca, Spalletti si è infuriato e si è avvicinato alla panchina dello Spartak Mosca, dicendo loro qualcosa prima di essere portato via dai suoi collaboratori. Nell'intervista rilasciata a Sky il tecnico partenopeo ha chiarito tutto dicendo: "Sono andato a salutare un collaboratore tecnico dello Spartak perché ci aveva preso in giro per tutto il secondo tempo".

A Spalletti ha risposto direttamente l'account Twitter in inglese dello Spartak Mosca, un account che ha una linea social molto dissacrante, che ha postato un'immagine dei calciatori russi che festeggiano e a corredo ha scritto: "Ma che emozione", aggiungendo una bandiera italiana. Un tweet che è stato pubblicato più per punzecchiare Spalletti che il Napoli.

Lo Spartak ha punzecchiato il tecnico non per il battibecco di fine partita né per un precedente del passato con lo Zenit (dei tempi in cui Spalletti ha allenato in Russia), ma ha rispolverato un episodio del passato, relativo a un post-partita di un match tra lo Zenit e la Dinamo Mosca (del 2011) in cui Spalletti si innervosì e in tv disse: "Ma che emozione" in una risposta a una domanda di un giornalista. Quell'espressione in Russia all'epoca divenne virale e oggi è tornato di moda.