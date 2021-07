"Un'intera nazione è stata danneggiata". È così che Cristiano Ronaldo commenta a caldo, ancora furibondo, il pareggio del Portogallo in Serbia. La partita di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 si è conclusa 2-2 ma sul risultato finale ha pesato l'errore clamoroso del direttore di gara. Cosa ha combinato? Non ha convalidato la rete segnata da CR7 in pieno recupero. Un gol ribattezzato fantasma perché la palla aveva già varcato del tutto la linea (nonostante il tentativo di rinvio del calciatore balcanico) ma né l'arbitro né i suoi assistenti se ne sono accorti. A nulla sono servite le proteste del campione, uscito dal campo lanciando per terra la fascia di capitano.

Essere il capitano della squadra portoghese è uno dei più grandi orgoglio e privilegio della mia vita – ha ammesso Ronaldo in un post pubblicato su Instagram -. Do sempre e darò tutto per il mio paese, questo non cambierà mai. Ma ci sono momenti difficili da affrontare, soprattutto quando sentiamo che un'intera nazione viene danneggiata. Alziamo la testa e affrontiamo subito la prossima sfida! Andiamo, Portogallo!

A rivedere fermo immagine dell'episodio e azioni alla moviola è facile capire quale sia stata la portata della beffa e perché Ronaldo – e tutto il Portogallo – abbia avuto ragione nel protestare in quel modo. Il colpo di coda del campione s'è rivelato vano a margine di un incontro che ha riservato grandi emozioni: lusitani in vantaggio per 2-0 poi raggiunti dalla Serbia e infine il ‘fattaccio' che ha fatto gridare allo scandalo.

Perché né il Var né la Goal Line Technology sono intervenuti? Non si è trattato di una clamorosa svista da parte degli ufficiali di gara in cabina di regia né di un cattivo funzionamento dei sensori che segnalano se la palla ha effettivamente superato per intero la linea di porta. In realtà tanto l'una quanto l'altra erano spente… Proprio così, considerato che – su decisione della Uefa, e in accordo con la Fifa – questi strumenti non ci saranno per tutte le partite di qualificazione alla Coppa del Mondo 2022. Sarà così almeno fino ai playoff, salvo entrare in funzione ed essere utilizzati durante il Mondiale in Qatar.