Nell'epoca dell'evoluzione tecnologica anche nel mondo del pallone, delle telecamere a bordo campo, moviole, on field review, VAR e AVAR, Goal-line technology fa specie che nelle partite ufficiali delle qualificazioni ai prossimi Mondiali 2022 non vi sia l'utilizzo della tecnologia a favore di dirigenti di gara e i loro assistenti. E così, dopo solo una prima tornata di gare, è già scoppiato il dibattito, attorno ad alcuni episodi controversi e altri, eclatanti, di errori arbitrali. Dunque, occhi puntati anche sul trittico di gare che vedrà impegnata l'Italia di Mancini, iniziando dalla sfida del Tardini contro l'Irlanda del Nord.

La presenza della moviola in tempo reale a bordo campo non ha mai cancellato del tutto le polemiche, e questo si sapeva già. Ma la sua assenza sembra ancor più grave per un calcio che reclama competenza, oggettività ed equilibrio in decisioni e giudizi che spesso indirizzano le sorti al di là di un semplice risultato. Una assenza rumorosa già nella prima giornata di gare di qualificazione ai prossimi Mondiali, ma un'assenza che l'UEFA aveva già confermato visto la difficilissima gestione logistica: troppi incontri da seguire, impossibile coprire tutti i campi con la stessa tecnologia, garantendone l'efficienza.

L'articolo 9 del regolamento che gestisce l'utilizzo e l'applicazione delle tecnologie nel mondo del calcio ("Football Technologies") sottolinea come sia a discrezione di FIFA e delle varie Confederazioni se applicarle o no all'interno di un torneo o di un evento. E per quanto riguarda i Mondiali 2022 il VAR sarà introdotto solamente durante il torneo in Qatar escludendo l'intera fase di qualificazione almeno fino ai playoff, le gare di spareggio che assegneranno gli ultimi posti per il Qatar.

Le polemiche – e i casi – non sono mancati di certo, tra cui il più eclatante che ha condizionato l'Olanda e le cui dinamiche hanno riportato molti tifosi italiani indietro nel tempo, al gol fantasma di Muntari in Juventus-Milan. Al 45′, con i padroni di casa già avanti 2-0, de Ligt segna il possibile gol della rimonta.

La palla viene ribattuta di testa da un difensore turco ma dopo aver superato abbondantemente la linea anche a occhio nudo. Per tutti, ma non per l'arbitro inglese Oliver. La gara poi finirà 4-2 per la Turchia, che avrà anche il tempo di portarsi sul 3-0 prima della parziale rimonta orange.

Altro episodio che ha condizionato il match, è accaduto nella sfida tra i campioni del Mondo della Francia e l'Ucraina, terminato sull'1-1. il vantaggio dei Blues grazie ad una splendida rete siglata da Griezmann non doveva essere convalidata.

Ci fosse stato il VAR sicuramente sarebbe stato segnalato all'arbitro Stieler il fuorigioco di Pavard che era scattato al di là della linea dei difensori di Shevchenko, all'inizio della lunga azione che avrebbe poi portato all'eurogol dal limite dell'area da parte del ‘piccolo diavolo' in forza al Barcellona. Invece, al 19′ la Francia festeggiava l'1-0.