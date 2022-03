L’Italia attende il ritorno di Jorginho in Serie A: “Un sogno, ma il mercato del Chelsea è bloccato” Jorginho ha un contratto col Chelsea che scade nel giugno 2023, eppure l’attuale situazione del club sotto sanzioni del Governo inglese potrebbe aprire ulteriori nuovi scenari.

A cura di Alessio Pediglieri

Non si può fare nulla al momento. Il Chelsea è congelato dalle sanzioni inflitte ad Abramovich e non può fare mercato, tra le altre cose. Nessun movimento né in entrata né in uscita, tanto meno si può parlare di rinnovi e di contratti. Uno stand by che ha gettato il club londinese in un Limbo che ha più i contorni di un Inferno dantesco, pronto a fagocitare tutto e tutti. La preoccupazione è molta se non per questa stagione, che oramai si concluderà attraverso un cordone di sicurezza che permetterà al Chelsea di navigare fino a giugno, per il futuro che attende giocatori e tesserati.

Tanti coloro che si stanno guardando intorno per i più svariati motivi. C'è chi, come Lukaku, pensa di scappare via dall'attuale deprimente realtà dei Blues dove non gioca, non viene apprezzato e vive un momento di crisi prolungata. E chi, come Jorginho, pur avendo un contratto in scadenza solamente a giugno 2023, pensa al proprio avvenire, guardandosi intorno e ragionando su eventuali sviluppi su cui lavorare sin da ora.

A conferma di questo, sono arrivate le dichiarazioni dell'entourage del centrocampista azzurro, impegnato in questi giorni nel preparare con l'Italia la sfida alla Macedonia, possibilmente puntando alla finale playoff che permette di accedere ad un pass mondiale per il Qatar. Joao Santos, che cura gli interessi di Jorginho, approfittando della "Palermo Football Conference" che fa da cornice alla sfida di giovedì sera dell'Italia, ha confermato la volontà da parte del giocatore di valutare anche un ritorno in Serie A: "Al momento non si può fare nulla, il mercato del Chelsea è completamente bloccato. Questa è la realtà, il club non può vendere, non può comprare, non può rinnovare".

Per questo motivo è necessario muoversi oggi, in tempi non sospetti. Jorginho non sa che fine farà il club, quando passerà in altre mani da quelle attuali di Abramovich, quali garanzie ci saranno e prospettive. Potrebbe essere tardi, senza fare nulla fino ad allora. L'obiettivo è tutelare l'attuale status del centrocampista che è al momento campione d'Europa e del Mondo con i Blues e ha vinto gli Europei con la Nazionale italiana. Valori che pesano per eventuali trattative, in un mercato che è stato già scandagliato a fondo.

Joao Santos non ha negato una parola a nessuno, anche al PSG con cui è entrato in contatto prima dell'attuale tsunami che sta coinvolgendo la società francese all'indomani della eliminazione in Champions League. Ma l'obiettivo dichiarato è uno solo, tornare a giocare in Italia: "Per lui giocare in Serie A resta un sogno, il suo cuore è qui ma solo dopo i Mondiali ci si sederà a parlare anche per un eventuale rinnovo. Può giocare in 4 o 5 squadre in Italia: Milan, Inter, Juventus, Roma o Napoli" ha sottolineato Santos che poi è entrato nel merito: "Conosco Cherubini dall'esperienza al Foligno, ma sono tanti i club che sono interessati a Jorginho. In passato ho parlato anche con Massara del Milan".