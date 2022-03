Gianluca Vialli sta lavorando all’acquisto del Chelsea per 3 miliardi: corsa contro il tempo Vialli con la sua azienda “Tifosy” è pronto ad appoggiare il magnate britannico Nick Candy pronto ad un consorzio per prelevare il Chelsea: “Saremo i migliori proprietari possibili”

A cura di Alessio Pediglieri

Gianluca Vialli ha confermato che sta lavorando con Nick Candy nel tentativo di acquistare il club che è stato di Abramovich e che oggi si ritrova in un stato di ‘congelamento' voluto dal Governo britannico a seguito delle sanzioni effettuate verso gli oligarchi russi e i loro beni. Una notizia che è stata accolta in modo positivo dal mondo dei Blues che non hanno mai dimenticato l'ex stella di Samp e Italia, già giocatore e allenatore della società londinese.

La notizia del coinvolgimento della società gestita da Vialli, "Tifosy" è arrivata a margine di un'altra frenetica giornata di speculazioni sulla futura proprietà del Chelsea, con diverse parti che hanno confermato la loro intenzione di fare un'offerta concreta e che dovrebbe concretizzarsi entro la giornata di venerdì per evitare ulteriori ripercussioni sul club sia sul fronte economico gestionale, sia sul piano sportivo.

Ovviamente Vialli non ha la possibilità né la potenza economica di acquisire il Chelsea, valutato non meno di 3 miliardi di sterline, ma la "Tifosy Capital & Advisory" ha deciso di appoggiare la cordata creata dal promotore immobiliare britannico Nick Candy per avvicinarsi il più possibile al prezzo richiesto: nelle prossime ore verrà formalizzata un'offerta di circa 2,5 miliardi di sterline per il Chelsea. Insieme a Candy e a Vialli ci sono anche altri imprenditori, pronti a unirsi in un consorzio per prelevare la proprietà del club inglese.

Leggi anche Abramovich verso la cessione definitiva del Chelsea: sul tavolo ci sarebbero tre trattative

Lo stesso Vialli non ha nascosto l'intento di provare la scalata al Chelsea: "Sono orgoglioso e mi sento molto privilegiato di sostenere l'offerta di Mr Candy di acquistare il Chelsea Football Club" ha rilasciato in esclusiva a Sportsmail. "Ho incontrato Nick Candy in diverse occasioni nelle ultime settimane e sono pienamente d'accordo con le sue visioni e al suo impegno per rendere il Chelsea il club più riconosciuto e supportato a livello mondiale, oltre a mantenere il continuo successo in campo". Dopotutto già in passato l'interesse della "Tifosy" verso altri club (come Juve, Roma e Inter) non è mai stata celata: "Condividiamo la stessa opinione e se l'offerta va a buon fine, cercheremo di essere i migliori proprietari possibili del club, sapendo che è fondamentale che le preoccupazioni dei tifosi siano al centro delle priorità di qualsiasi acquirente" ha concluso Vialli.

La storia di Vialli col Chelsea è stata straordinaria: tra il 1996 e il 2000 è stato giocatore e poi allenatore del club

"Trovo che il signor Candy sia un imprenditore ambizioso ma realistico e di grande successo e sono rimasto colpito dal suo entusiasmo e dal suo desiderio di iniziare una nuova era per il club a cui entrambi siamo così incredibilmente affezionati. Sono lieto che un uomo d'affari inglese stia guidando un consorzio che porterà in tavola competenze ed esperienze diverse, con l'obiettivo di rendere il Chelsea un club migliore per il bene dei tifosi"