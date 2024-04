video suggerito

I giocatori del Chelsea si accapigliano per tirare un rigore, Pochettino durissimo: “Li faccio fuori” La bella vittoria del Chelsea sull’Everton è stata rovinata dall’assurdo teatrino andato in scena in occasione del calcio di rigore fischiato quando il punteggio era già sul 4-0: Madueke e Jackson si sono accapigliati per calciarlo, ma entrambi sono stati messi a posto da capitan Gallagher, che ha consegnato il pallone al tiratore designato da Pochettino, ovvero Cole Palmer (autore di quattro gol). Durissimo il tecnico dei Blues nel dopo partita: “È una vergogna”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Come rovinare una bella vittoria, il roboante 6-0 appioppato all'Everton, con un assurdo teatrino andato in scena in occasione di un calcio di rigore fischiato quando il punteggio era già sul 4-0: il Chelsea ci è riuscito nel posticipo di Premier League giocato lunedì sera, provocando sarcasmo pungente sui social e parole durissime di Mauricio Pochettino nei confronti dei protagonisti. Era da poco passato il quarto d'ora del secondo tempo quando l'arbitro ha concesso un penalty ai Blues: a quel punto si è scatenato un parapiglia, con Madueke e Jackson che hanno dato per scontato che non lo tirasse Cole Palmer (autore di una tripletta fino a quel momento) e si sono contesi il pallone in maniera molto accesa.

Noni Madueke e Nicolas Jackson si fiondano su Malo Gusto che ha il pallone in mano: è l'inizio del teatrino in casa Chelsea

La sfera era finita in mano al giovane difensore francese Malo Gusto, che si è visto arrivare di corsa verso di lui i due compagni. Jackson, che aveva messo a segno il quarto gol, ha allungato le mani ma Madueke è stato più svelto ed ha afferrato il pallone tenendolo stretto e respingendo l'attaccante senegalese, che ha provato a insistere ma poi è sembrato arrendersi dopo che è arrivato il senatore Thiago Silva a farlo addivenire a più miti consigli.

Finita qua? Neanche per sogno. Madueke era sicuro che ormai toccasse a lui calciare il rigore, ma a quel punto gli è andato incontro il capitano del Chelsea John Gallagher, che gli ha intimato di dargli il pallone per consegnarlo al tiratore designato, che altri non era che lo scatenato Cole Palmer. Madueke ha provato ad opporsi, ma Gallagher si è preso la sfera. Finita qua? No, nemmeno a questo punto. Jackson infatti pensava di poter rientrare in gioco ed è scattato immediatamente verso il capitano, provando a scippargli la palla dalle mani. Ma Gallagher è riuscita a passarla a Palmer, che ha chiuso la vicenda allontanando il senegalese con una manata sul petto, prima di realizzare il rigore e appaiare – grazie ai quattro gol segnati – Haaland in cima alla classifica dei marcato della Premier a quota 20.

Mentre sui social i tifosi del Chelsea descrivevano Jackson e Madueke come "patetici" e "imbarazzanti", manifestando preoccupazione per l'atmosfera non esattamente pulita dello spogliatoio londinese, Pochettino nel dopo partita ha usato la clava per minacciare i responsabili della figuraccia vista in tutto il mondo di metterli fuori squadra: "È una vergogna. Ho detto ai giocatori che non possiamo comportarci in questo modo. Ho detto loro che questa è l'ultima volta che accetterò questo tipo di comportamento, la prossima volta saranno tutti fuori. Non è uno scherzo. È impossibile dopo una prestazione come questa vedere questo tipo di comportamento".

"Se vogliamo essere una grande squadra, in lotta per grandi cose, dobbiamo cambiare e pensare di più in modo collettivo – ha continuato il tecnico argentino, alle prese con una stagione estremamente deludente dei Blues, distanti ben 26 punti in campionato dal City capolista – Ho detto chiaramente a loro, e ora attraverso i media, e dico ai nostri tifosi e a tutti, che Cole Palmer è il rigorista. E ora è una sua scelta se vuole dare la palla a un altro giocatore, ma non in questo modo. È molto triste e non voglio che accada di nuovo. Ci siamo comportati come bambini".