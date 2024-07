video suggerito

Alexander-Arnold espone un compagno: "Non voleva tirare il rigore". In Inghilterra hanno capito chi è Trent Alexander-Arnold ha segnato il rigore decisivo di Inghilterra-Svizzera. Il difensore del Liverpool parlando con i suoi familiari si è lasciato sfuggire che uno dei suoi compagni di nazionale non ha voluto tirare un rigore. Sui social hanno idea di chi stesse parlando.

A cura di Alessio Morra

L'Inghilterra continua a vincere e lo fa ancora in modo laborioso ma godurioso. Dopo il successo ai supplementari con la Slovacchia, Kane e compagni hanno vinto ai calci di rigore con la Svizzera e si sono così qualificati per le semifinali di Euro 2024, sfideranno a Dortmund l'Olanda. Decisivo il rigore parato da Pickford, ma pure quello trasformato da Alexander-Arnold, che ha chiuso la sfida. Il difensore del Liverpool parlando a fine partita è stato intercettato mentre dice che c'è un suo compagno di nazionale che si sarebbe rifiutato di calciare il rigore.

L'Inghilterra ai rigori batte la Svizzera agli Europei

Non è stata un'impresa né una vittoria leggendaria, ma certamente è stata una sfida da ricordare, perché l'Inghilterra nelle sfide ai rigori ha un bilancio orrendo – per sette volte è stata eliminata dal dischetto in una grande manifestazione. Una perla rara non si può dimenticare. Cinque tiri e cinque gol per gli inglesi, con Southgate che stavolta non ha sbagliato nulla scegliendo i cinque tiratori. L'ultimo lo ha realizzato Trent Alexander-Arnold, un giocatore di prima fascia che però il c.t. non vede tanto. Ad ogni modo il difensore del Liverpool è stato impiegato nel finale ed è stato perfetto: Inghilterra in semifinale, contro l'Olanda.

Alexander-Arnold dice che c'è un calciatore inglese che non ha voluto tirare un rigore

Al termine dell'incontro c'è stata una grande festa, in campo e negli spogliatoi, ma anche sulle tribune, dove tradizionalmente siedono parenti, amici, familiari dei calciatori inglesi. Alexander-Arnold è salito sugli spalti e ha parlato con i suoi, qualcuno era vicino a loro e ha intercettato una conversazione, nella quale dice che qualcuno dei suoi compagni si sarebbe rifiutato di tirare uno dei rigori.

Ora, non è niente di clamoroso, visto che la storia del calcio è piena di giocatori che in un Mondiale o un Europeo si sono rifiutati di tirare un rigore, e non sarebbe anomalo il rifiuto di uno dei calciatori dell'Inghilterra. Il punto è che quelle parole finite in un video nella Terra d'Albione si sono espanse a macchia d'olio.

Sui social puntano il dito verso Phil Foden

E sui social in decine si stanno chiedendo chi è il calciatore al quale si riferisce Alexander-Arnold. Guardando gli undici calciatori in campo al momento dei rigori, i nomi inizialmente fatti in maggioranza sono stati quelli di Eze, che ha dato un grande contributo al gioco, e di Luke Shaw.

Ma in parecchi hanno messo in mezzo i nomi di Harry Kane e Phil Foden, usciti nel secondo tempo supplementare. Il primo era stremato, ed è il capitano e rigorista principe degli inglesi. e quindi dopo un po' il suo nome è scemato. E la maggior parte dei tifosi che hanno sentito quelle parole si sono concentrati dunque su Foden, visto (e ‘condannato' dal popolo del web) come quello che ha voluto evitare i rigori.