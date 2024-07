video suggerito

Pickford ha usato di nuovo il trucco della borraccia nei rigori contro la Svizzera: ha funzionato Il portiere dell'Inghilterra aveva preparato una lista dei tiratori elvetici su rigore, accanto a ciascun nome sulla borraccia aveva annotato una indicazione precisa.

Il portiere dell'Inghilterra, Pickford, sbircia la lista dei rigoristi della Svizzera sulla bottiglia.

Jordan Pickford aveva escogitato un piccolo trucco che gli sarebbe tornato utile in caso di calci di rigore contro la Svizzera. Il portiere dell'Inghilterra aveva preparato una lista dei tiratori elvetici, accanto a ciascun nome sulla borraccia c'era una indicazione precisa: ovvero, come avrebbero battuto e dove avrebbero indirizzato la palla. E gli è andata bene, a differenza invece di quanto accadde contro l'Italia a Euro 2021. Sapeva quale sarebbe stata la traiettoria della conclusione di Akanji dagli undici metri e l'ha neutralizzata. Una prodezza valsa la qualificazione in semifinale considerato il peso di quell'errore (il primo della serie), la precisione e la freddezza dei connazionali che hanno fatto filotto (cinque su cinque), con Alexander-Arnold che ha chiuso i conti.

La lista dei rigoristi della Svizzera scritta sulla bottiglia di Pickford

Il dettaglio non poteva sfuggire alle telecamere che hanno catturato ogni particolare di quei momenti che hanno preceduto i rigori. Dalla premura dell'arbitro italiano, Orsato, nel ricordare a tutti i calciatori il modo corretto di sistemare la palla sul dischetto fino al tentativo dello stesso Pickford di innervosire gli avversari muovendosi sulla linea di porta, provando perfino ad arrivare faccia a faccia con il calciatore dirimpettatio. L'occhiataccia del direttore di gara e un gesto eloquente, del tipo "torna al tuo posto", ha spento sul nascere quella sorta di strategia della tensione.

Il portiere dell'Inghilterra sapeva dove Akanji avrebbe tirato

Nulla ha potuto Orsato quando Pickford ha impugnato la bottiglietta che aveva con sé per rifocillarsi durante l'incontro. Non era un semplice contenitore per le bevande ma una sorta di diario di appunti. Ha cercato anche di nascondere la lista che aveva applicato al termos, tenendolo avvolto in un asciugamano ma non ci è riuscito per molto. Le telecamere della regia lo hanno inquadrato, svelando cosa c'era scritto. Era l'elenco dei calciatori che la Svizzera avrebbe potuto selezionare per battere i rigori: vicino a ogni nome aveva scritto anche la possibile direzione del tiro.

"Drive left", era il pre-memoria che gli ricordava l'abitudine del difensore del Manchester City di calciare alla sinistra del portiere. È rimasto fermo, perché in quei momenti è questione di attimi e tutto può cambiare nel bene o nel male. Poi s'è tuffato e ha parato quel penalty che farà la differenza per la qualificazione in semifinale.

La statistica che incorona Pickford ai calci di rigore

Che il numero uno dell'Inghilterra fosse un avversario temibile ai rigori lo ha confermato anche una statistica della Opta che ha annotato come "Jordan Pickford ha parato ben 4 dei 14 rigori subiti nei tiri dal dischetto nei tornei più importanti, il doppio di tutti gli altri portieri inglesi messi insieme parati tra il 1990 e il 2012 (2 su 36). Eroe".