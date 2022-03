Abramovich ha 10 giorni per trovare acquirenti, il Chelsea è sull’orlo del fallimento La squalifica inflitta dal board della Premier League stringe la morsa delle sanzioni intorno a Roman Abramovich. Il magnate russo non ha scelta: deve cedere il Chelsea e farlo a determinate condizioni impostegli dal governo inglese.

Le condizioni imposte dal governo inglese ad Abramovich per cedere il Chelsea.

Dieci giorni di tempo per presentare le offerte di possibili acquirenti. Dieci giorni di tempo per accettare la migliore proposta possibile e cedere il Chelsea. Roman Abramovich non ha scelta, è stato messo spalle al muro. Non ha exit-strategy alternativa, può solo accettare le condizioni che gli sono state imposte: paga la vicinanza con Vladimir Putin, sconta il rapporto con il leader russo che ha deciso di scatenare guerra e invasione contro l'Ucraina. Lui come altri oligarchi ha visto i beni congelati e qualsiasi asset patrimoniale messo sotto chiave.

Le sanzioni del governo inglese nei confronti dell'ex presidente sono state durissime: la mossa del magnate di lasciare la carica di massimo dirigente e consegnare la gestione del club ai vertici della Fondazione benefica dei Blues non è bastata. La chiusura della linea di credito delle banche è stata l'ultima, diretta conseguenza dei provvedimenti scattati nei suoi confronti: allo stato dei fatti i Blues non sono nemmeno in condizione di pagare la benzina per programmare un viaggio e andare in trasferta.

E la squalifica inflitta dalla Premier League al miliardario è l'ennesimo atto della manovra d'accerchiamento: deve mollare mentre la squadra ("come da licenza concessa fino al 31 maggio di quest'anno") potrà continuare ad allenarsi e a giocare. Lo farà anche in virtù dell'accordo che, obtorto collo, avrebbe raggiunto con il governo di Londra. Ne dà notizia il Daily Telegraph che indica anche una dead-line oltre la quale non può andare.

L’ex presidente, ma ancora proprietario del Chelsea, tutti i beni congelati nel Regno Unito.

In buona sostanza, gli sarà consentito riaprire le trattative per cedere i Blues ma ha 10 giorni di tempo per presentare le prime proposte solvibili dei nuovi acquirenti. C'è un ulteriore dettaglio, un passaggio formale importante che il tabloid cita a conferma della situazione che si sarebbe sbloccata: Abramovich avrebbe comunicato a The Rain Group, la banca americana incaricata di procedere alla vendita della società, di riprendere colloqui e transazioni.

Tra i soggetti più accreditati al momento c'è il multimiliardario Nick Candy (che ha un patrimonio di circa un miliardo e mezzo di sterline) che ha ribadito l'interesse a rilevare il Chelsea. Non è l'unico, dagli States ha manifestato molto più di un semplice interesse anche Tom Ricketts, proprietario dei New York Nets.